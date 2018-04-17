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Мартин Скорсезе снимет фильм для Netflix

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Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе, который в настоящее время завершает работу над своим фильмом Ирландец с Робертом Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтелем, станет режиссером документального фильма стримингового сервиса Netflix.

Как сообщает JOE, фильм будет сниматься по мотивам комедийного шоу SCTV (Second City Television), популярного в 80-е.

SCTV впервые вышло в Канаде в 1976 году и длилось шесть сезонов. В шоу, похожем на Saturday Night Live, снялось множество легендарных комиков.

В фильме Скорсезе вновь появятся звезды шоу Джо Флэйерти, Юджин Леви, Андреа Мартин, Кэтрин О’Хара, Мартин Шорт и Дейв Томас.

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