Мартин Скорсезе снимет фильм для Netflix

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе, который в настоящее время завершает работу над своим фильмом Ирландец с Робертом Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтелем, станет режиссером документального фильма стримингового сервиса Netflix.

Как сообщает JOE, фильм будет сниматься по мотивам комедийного шоу SCTV (Second City Television), популярного в 80-е.

SCTV впервые вышло в Канаде в 1976 году и длилось шесть сезонов. В шоу, похожем на Saturday Night Live, снялось множество легендарных комиков.

В фильме Скорсезе вновь появятся звезды шоу Джо Флэйерти, Юджин Леви, Андреа Мартин, Кэтрин О’Хара, Мартин Шорт и Дейв Томас.

The comedy legends behind SCTV reunite for a special directed by Martin Scorsese. Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/bLgcwOSkul