Лысеющий политик. Опубликованы первые фото Бенедикта Камбербэтча из фильма Брексит

Channel 4 обнародовал первые фото актера Бенедикта Камбербэтча в политической драме Брексит (Brexit).

Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса - стратега и идеолога референдума о выходе Британии из Европейского Союза.

Сценарий драмы был написан писателем Джеймсом Грэмом. Режиссером нового фильма стал режиссер популярного сериала Черное зеркало Тоби Хейнс.

Драма будет исследовать кампанию Брексит с точки зрения сторонников и противников выхода Британии, изучая как современные методы, основанные на данных, способствовали одному из самых неожиданных результатов в политической истории страны и мира.

Камбербэтч в роли Доминика Каммингса. Фото: Nick Wall / Channel 4

В фильме Брексит также сыграют Рори Киннер (Крейг Оливер, директор по связям тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона) и Джон Хеффернан (Мэтью Эллиотт, политический лоббист). Ричард Гулдинг сыграет британского политика Бориса Джонсона, Оливер Малтман - министра в правительстве Кэмерона Майкла Гоува, Пол Райан - лидера евроскептиков Найджела Фараджа, а Лиз Уайт - жену Доминика Каммингса Мэри Уэйкфилд.

«Надеюсь, что, попав за кулисы кампании, мы сможем изучить последствия того, что произошло за эти восемь недель, которые навсегда изменили страну», - говорит автор сценария Грэм.

Брексит (сокращение от сочетания слов Выход Великобритании из Европейского Союза) - вопрос, который неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями. Кампания завершилась референдумом 23 июня 2016 года, во время которого 51,9% избирателей поддержали выход Британии из ЕС, а 48,9% выступили против.

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