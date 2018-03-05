Лучший фильм года. Пять фактов о победителе Оскара-2018 – Форме воды Гильермо дель Торо

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе, в театре Долби, на 90-й торжественной церемонии премии Американской академии киноискусств стал известен победитель в самой важной номинации вечера – Лучший фильм.

На Оскаре-2018 заветную золотую статуэтку и звание лучшего фильма ушедшего года получила новая работа мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды. Выдержанная в одной цветовой гамме, стильная и романтическая история о любви женщины и человека-амфибии, впечатлившая зрителей кинотеатров, была отмечена Американской киноакадемией.

Также Форма воды принесла своему создателю статуэтку Оскар в номинации Лучший режиссер

НВ STYLE собрал интересные факты об оскароносной ленте режиссера-мечтателя дель Торо Форма воды.

1. Дель Торо предложил Хокинс роль, будучи навеселе

На пресс-конференции на Венецианском кинофестивале режиссер признался журналистам, что рассказал исполнительнице главной роли Салли Хокинс об идее фильма Форма воды на кинопремии в 2014 году. "Я был пьян, но это и не тот фильм, который заставляет вас казаться менее пьяным", - рассказал дель Торо. Об истории амфибии он думал с тех пор, как в 6-летнем возрасте посмотрел ленту Тварь из Черной лагуны.

2. Сценарий об амфибии и история о женщине-русалке

Дель Торо создавал сценарий своего фильма специально под исполнителей главных ролей, четко зная, кого хочет видеть в кадре. Он писал сцены, держа в памяти Салли Хокинс в роли Элизы, Октавию Спенсер в роли Зельды и Ричарда Дженкинса в роли Джайлса.

Кроме того, сама Хокинс внесла ключевые аспекты характера ее персонажа. Дель Торо был вдохновлен сценарием, над которым работала актриса, и попросил ее разрешить включить некоторые детали в его фильм. "Она писала собственную историю о женщине, которая не знала, что она русалка. Она и дель Торо нашли совпадение неслучайным: "Это было так прекрасно, что мы были на одной волне", - говорил режиссер в интервью.

3. Даг Джонс изучал движения собак и надевал костюм три часа

Исполнитель роли амфибии Даг Джонс не впервые играл странного персонажа: он появлялся в роли Бледного в фильме Лабиринт Фавна дель Торо, а также Эйба Сапиена в фильме Хеллбой. Актер рассказывал, что, чтобы сыграть безмолвного персонажа, изучал, как собаки реагируют на голос человека. Кроме того, он копировал движения матадоров, чтобы создать язык тела амфибии.

Также известно, что одевание в костюм амфибии занимало долгих три часа: "Четыре человека одевали его в костюм из латекса, пены и резины, созданный под его рост и вес. Затем шли перепончатые перчатки, и шлем с встроенными гудящими, жужжащими механизмами, управляющие его жабрами".

4. Политический месседж режиссера

Выбор 60-х годов в качестве времени, когда происходят события картины, - не совсем случайность, а скорее скрытое политическое заявление дель Торо. Фильм рассказывает о 1962 годе, но он - о сегодняшнем дне. По мнению режиссера, люди, которые выкрикивают лозунги "Сделаем Америку великой снова", мечтают об Америке 1962 года, которая была футуристической и многообещающей, но в ней был расизм и классовое неравенство. Это те же проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня".

5. Премьера фильма состоялась в кинотеатре, в котором он снимался

Ошеломляющий старинный кинотеатр, над которым живет Элиза, является настоящим кинотеатром Элгин в Торонто (Канада). Именно здесь состоялась премьера Формы воды в рамках кинофестиваля в Торонто. Кинозал Элгин были построен в 1913 году, и первоначально предназначался для показов водевилей.

Кадр из фильма Форма воды

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