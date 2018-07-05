Человеческий поток Ай Вэйвэя, Фокстрот Шмуэля Маоза и другие громкие премьеры Одесского кинофестиваля

В секции «Фестиваль фестивалей» на ОМКФ будут показаны фильмы-участники и победители Венецианского, Берлинского, Роттердамского, Каннского фестивалей и номинант на Оскар.

Человеческий поток

Режиссер Ай Вэйвэй

Документальная лента рассказывает о глобальных проблемах беженцев. Более 65 млн человек по всему миру вынуждены покинуть свои дома чтобы спастись от голода, изменения климата и войны в крупнейшем со времен Второй мировой войны человеческом переселении. Картина была снята в 23 странах и проливает свет как на впечатляющий размах мигрантского кризиса, так и на ее глубоко личностное воздействие на человека. Фильм получил 5 призов Венецианского кинофестиваля-2017, а также претендовал на «Золотого льва».

Молитва

Режиссер Седрик Кан

Рассказывает историю о том, как 22-летний Томас, наркоман со стажем, пытается покончить с пагубной привычкой и присоединяется к изолированному католическому обществу в Альпах. Вместе с другими пациентами парень привыкает к строгой дисциплине, регулярной молитве и тяжелому труду. В горах он открывает для себя веру и находит свою любовь, что приносит новые испытания. На 68-ом Берлинском кинофестивале фильм претендовал на «Золотого медведя» в категории «Лучший фильм» (2018), а исполнитель главной роли Антони Бажон получил «Серебрянного медведя» за лучшую мужскую роль.

Фокстрот

Режиссер Шмуэль Маоз

Михаэль и Дафна опустошены сообщением о трагической гибели сына. Пока жена находится под влиянием снотворного, Михаэль пытается справиться с приступами ярости и отчаяния. В то же время на удаленном КПП солдаты борятся со скукой армейской жизни. Среди них Ионафан - живой и невредимый сын Михаэля и Дафны. На 74-ом кинофестивале в Венеции лента Маоза стала обладателем «Серебрянного льва» - главного приза жюри (2017).

Отчеты о Саре и Салиме

Режиссер Муаяд Алаян

Сара - замужняя израильтянка, владелица кафе в Западном Иерусалиме. Салим - женатый палестинец из Восточного Иерусалима, который работает курьером. Пара рискует всем ради своего романа вне закона, который способен не только разрушить их семьи, но и превратиться в опасную общественно-политическую игру. Кинокартина удостоилась особого упоминания жюри за лучший сценарий и завоевала приз зрительских симпатий международного кинофестиваля в Роттердаме (2018). Также драма получила Гран-При международного кинофестиваля в Сиэтле («Лучший полнометражный игровой фильм»).

Оскорбление

Режиссер Зиад Дуэйра

В современном Бейруте оскорбление, что вышло за все рамки, сводит в суде ливанского христианина Тони и палестинского беженца Яссера. От тайных ран к травматическим откровениям, медийный цирк вокруг процесса влечет за собой в Ливане социальный взрыв, заставляя Тони и Яссера пересмотреть свои жизни и предубеждения. Лента получила Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского МКФ-2017, претендовала на «Золотого льва», а также номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» (2018).

Дочь моя

Режиссер Лаура Биспури

10-летняя Виттория разорванная между двумя матерями: любящей матерью Тиной и биологической - местной завсегдатай вечеринок Анджеликой. Ища что-то глубокое и необъятное, Виттория и Анджелика все больше времени проводят вместе против воли Тины. Лента участвовала в основном конкурсе Берлинале-2018.

Три лица

Режиссер Джафар Панахи

Известная актриса Бехназ Джафари обеспокоена видео с просьбой девушки о помощи – ее семья не разрешает ей учиться театральному искусству в Тегеране. Бехназ оставляет съемочную площадку и обращается за помощью в решении этой проблемы к режиссеру Джафару Панахи. Они путешествуют по деревням северо-западного Ирана, где встречают очаровательных односельчан. Городские гости выясняют, что хранение вековечных традиций является столь же искренним, как и местное гостеприимство. Приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля-2018.

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