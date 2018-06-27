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Лето Кирилла Серебренникова и Вслепую Энтони Бирна. Главные кинопремьеры недели

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Главные кинопремьеры недели
Кадр из фильма Лето Кирилла Серебренникова

Главные кинопремьеры недели

На этой неделе мы можем посмотреть новые интересные фильмы, среди которых призер Каннского кинофестиваля, продолжение боевика Сикарио в главной роли которого Бенисио дель Торо и триллер про разборки сербских бизнесменов и русской мафии с Натали Дормер, актрисой Игры престолов. 

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, кинообозреватель НВ STYLE  Валерий Мирный выбрал главные картины недели: Лето Кирилла Серебренникова, Ты квач! Джеффи Томсича, Сикарио 2 Стефано Соллима, Вслепую Энтони Бирна.

 

 

 

Лето, Кирилл Серебренников. С 28 июня

Фильм обреченный на разговоры в связи с положением, в котором находится его режиссер: Кирилл Серебренников на данный момент сидит под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Скорее всего, политический мотивированным.

С другой стороны, хотелось бы, сконцентрироваться больше на самой картине. Фильм Лето расскажет историю двух известных музыкантов и одной девушки, которая чуть не стала яблоком раздора между ними. Одного музыканта зовут Виктор Цой, второго – Майк Науменко, девушку – Наталья Науменко. Она – жена Майка. Место действия – Ленинград. Время – лето 81-го.  

Этот любовный треугольник – своеобразное окно, через которое можно увидеть целую эпоху и молодых музыкантов, которых потом будут называть легендарными. В главных ролях: Тео Ю (Цой), Роман Билык (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (Наталья), Никита Ефремов (БГ) и другие.   

 

                

 

Ты квач! Джефф Томсич. С 28 июня

Американская комедия про группу из пятерых друзей – взрослых мужиков, которые иногда ведут себя как дети. А именно раз в год играют в квача. Растянутая на много лет эта игра давно стала частью их жизней. Рука друга может передать эстафету в любой, даже самый неподходящий момент. Более того, самый неподходящий момент ценится превыше всего. Но единственный, кто ни разу не был квачом это Джерри Пирс. Остальные решают в этом году во чтобы то ни стало его переиграть.

В главных ролях: Джереми Реннер, Джон Хэмм, Эд Хелмс, Джэйк Джонсон, Ганнибал Бересс и другие.

 

 

Сикарио 2 Стефано Соллима. С 28 июня

Продолжение мощного боевика 2015 года, которое может либо встать с ним в один ряд, либо пасть под его же тяжестью. Сюжет сконцентрируется на работе героя Бенисио дель Торо – загадочного мексиканца из первой части по имени Алехандро. Последний борется с наркотраффиком на американо-мексиканской границе и параллельно пытается раскрыть заговоры террористов. Помогает ему герой Джоша Бролина – агент ЦРУ Мэтт Грэйвер.

Персонаж Эмили Блант в конце первой части исчез за горизонтом и в этом фильме не появится. Что не обязательно должно сделать Сикарио 2 чисто мужской историей. Режиссер Стефано Соллима снял несколько отличных криминальных триллеров (например, Субура 2015 года), поэтому жанр ему знаком. Кроме дель Торо и Бролина, в картине сыграли: Изабелла Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер и другие. 

 

 

 

Вслепую, Энтони Бирн. С 28 июня

Актриса из Игры престолов Натали Дормер и ее муж Энтони Бирн сообразили на двоих: оба написали сценарий, Бирн все снял, Дормер сыграла главную роль. Получился триллер про разборки сербских бизнесменов и русской мафии. По сюжету Дормер – слепая пианистка по имени София, которая становится свидетельницей убийства своей соседки по отелю. Она слышит шум, голоса и так далее. Неординарное событие втягивает Софию в скрытый, преступный мир Лондона, где правит далеко не полиция и государство, а мафия и деньги.

В главных ролях, кроме Дормер, сыграли: Эмили Ратаковски, Эд Скрейн, Джоэли Ричардсон и другие.

 

 

 

Автор текста: Мирный Валерий

 

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