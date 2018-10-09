Лента Сергея Лозницы День Победы выходит в прокат

11 октября Довженко-центр выпускает в ограниченный прокат документальный фильм Сергея Лозницы День Победы (2018).

Новая картина Лозницы является наблюдением режиссера за празднованием русскими эмигрантами Дня Победы 9 мая 2017 года в Берлине. Премьера состоялась в рамках официальной программы нынешнего Берлинского кинофестиваля.

По сюжету документального фильма, в берлинском Трептов-парке русскоязычные эмигранты и местные сторонники Коммунистической партии Германии отмечают 9 мая - День Победы. С флагами и георгиевскими лентами они пришли возложить цветы к самому большому за пределами СНГ военного мемориала погибшим советским воинам в Великой Отечественной войне.

Кадр из фильма День победы

Мимо объектив камеры проходят сотни беззаботных людей: стариков и детей в камуфляже, скандальных байкеров Ночных волков и домохозяек, с русской и коммунистической символикой.

С 11 октября показы стартуют в кинотеатрах Киев и Жовтень. С 1 ноября к прокату присоединяется сеть кинотеатров Планета кино. Посмотреть День победы можно будет в Киеве, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.

Кроме того, 15-16 октября в Довженко-центре пройдет традиционная кинолекционная образовательная программа Культурфильм. Театр военных действий, посвященная творчеству Сергея Лозницы, нынешнего номинанта от Украины на Оскар, а именно его документальным и художественным фильмам на тему войны и ее последствий.

В течение двух дней пройдут авторские мастер-классы Лозницы на основе разбора его фильмов: документальной ленты Аустерлиц о музее, созданном на территории бывшего концлагеря и его современных посетителях, и художественной картины В тумане о борьбе белорусских партизан во время Второй мировой войны.

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