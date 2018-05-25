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Ледяной дракон от отца Игры престолов. Warner Bros снимет мультфильм по книге Джорджа Мартина

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По мотивам Ледяного дракона снимут мультфильм

По мотивам Ледяного дракона снимут мультфильм

Киностудия Warner Bros. подтвердила намерение снять полнометражный анимационный фильм по детской книге Джорджа Мартина, отца культовой фэнтезийной саги Игра престолов.

Писатель выступит продюсером проекта, в то время как его менеджер Винс Джерардис, который работал с ним над Игрой престолов, назначен исполнительным продюсером анимационной ленты, сообщает Variety.

В центре сюжета повести Ледяной дракон, опубликованной в 1980 году, девочка по имени Адара, которая после смерти своей матери начинает дружить с ледяным драконом и надеется, что он поможет противостоять враждебной армии при поддержке огнедышащих драконов, планирующей осуществить захват ее родного города.

Мартин сообщает, что действие Ледяного дракона не связано с фэнтези-миром нашумевшей серии романов Песнь льда и пламени, однако добавляет, что эта книга, все же, послужила основой для создания вымышленного мира Игры престолов.

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