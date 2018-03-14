Лара Крофт и Ищите женщину. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых новый боевик о Ларе Крофт и эротический триллер с Изабель Юппер.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Расхитительница гробниц: Лара Крофт, Ищите женщину и Ева.

Приятного просмотра!

Расхитительница гробниц: Лара Крофт. Роар Утхауг. С 15 марта

С момента выхода последнего фильма про Лару Крофт прошло 11 лет. То есть, согласно логике голливудских студий, вопрос с перезапуском серии возник довольно давно. Текущий фильм поставлен по игре 2013 года. Лара Крофт идет по стопам своего отца, который отправился на один загадочный остров и пропал. По прибытию его дочери придется столкнуться с врагами как цивилизованными, так и дикими.

На сей раз Лару Крофт играет Алисия Викандер. К ней в помощь выписаны: Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Ник Фрост, Дэниел Ву и другие. Снял все норвежец Роар Утхауг, известный по фильму-катастрофе Волна.

Ищите женщину. Су Абади. С 15 марта

Романтическая французская комедия. Арман и Лейла любят друг друга, и на этом фоне планируют переехать в Нью-Йорк. На пути их счастью становится старший брат Лейлы Махмуд. Он только что вернулся из Йемена, где проникся ортодоксальным исламом. Увидев, что отношения влюбленных развиваются не по правилам, Махмуд запрещает сестре видеться с Арманом. Поскольку брат он все-таки старший, Лейла обязана его слушаться. Арман, в свою очередь, не отчаивается. Переодевшись в хиджаб, он под видом таинственной незнакомки проникает в дом Лейлы. Совершенно неожиданно к нему начинает проявлять недвусмысленные знаки внимания Махмуд.

Как в любой французской комедии, сюжет этого фильма сделает множество разворотов на 180 градусов. В главных ролях: Феликс Моати, Камелия Джордана, Вилльям Лебхил и другие.

Ева. Бенуа Жако. С 15 марта

Эротический триллер с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем. Вместе с тем фильм Жако – экранизация одноименного романа английского писателя Джеймса Хедли Чейза. Последний специализировался на детективных триллерах, причем очень успешно: 50 его книг были превращены в фильмы. Ульель играет писателя Бертрана, который вступает в странную и даже опасную связь с роковой проституткой (Юппер). Их отношения, скорее, напоминают игру с неизвестным исходом.

Фильм участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Бенуа Жако – известный французский режиссер, автор картин Прощай, моя королева, Три сердца, Дневник горничной и множества других.

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