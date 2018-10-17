Ладно, я понял. Создатели фильма Дикое Поле запустили чат-бота в Telegram

К премьере приключенческого истерна Дикое Поле режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по роману Сергея Жадана Ворошиловград, команда ленты запустила спецпроект - Telegram чат-бот Бар Дикое Поле.

В лучших традициях настоящего бара в Диком поле вы встретите разных по характеру, умных но не обделенных чувством юмора собеседников.

Здесь вы сможете наконец выговориться, пожаловаться на коммунальщиков, отсутствие горячей воды и высокие цены на топливо, узнать, что ответить шефу или партнеру, которые вас уже достали, или же получить совет, за кого проголосовать на предстоящих выборах.

Коча, Травма, Герман или Оля внимательно выслушают, дадут дельные советы и ответы на любые вопросы. Все ответы чат-бота основаны на репликах и литературных пассажах романа Ворошиловград.

Скачать чат-бот Бар Дикое поле Telegram можно по ссылке.

Истерн Дикое поле выйдет в широкий украинский прокат с 8 ноября. Главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич), Сергей Жадан и другие.

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