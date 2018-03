Квентину Тарантино - 55. 10 “вечных” саундтреков из фильмов выдающегося кинорежиссера

27 марта День рождения празднует известный американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино.

В этом году талантливому режиссеру исполняется 55 лет. За годы своего творчества Квентин Тарантино подарил миру десятки потрясающих фильмов, которые отличаются непредсказуемым сюжетом, непринужденной манерой повествования и диалогами, которые хочется расхватать на цитаты.

Среди кинолент, которые принесли Тарантино мировую популярность, стоит выделить фильмы Бешеные псы, Джеки Браун, Криминальное чтиво, Убить Билла, Бесславные ублюдки, Джанго освобожденный, Омерзительная восьмерка и многие другие.

За свой вклад в кинематограф Квентин Тарантино был удостоен премии Оскар, Золотой глобус, BAFTA, Сатурн, Золотого льва Каннского кинофестиваля и многих других наград. Режиссеру и самому выпадала возможность судить чужие фильмы: в 2004 году Тарантино был председателем жюри на Каннском кинофестивале, а в 2010 – на Венецианском кинофестивале.

В день рождения Квентина Тарантино НВ STYLE предлагает вспомнить самые яркие саундтреки к фильмам гениального режиссера.

Stuck In The Middle With You – Stealers Wheel (Бешеные псы)

Cat People (Putting Out Fire) – Дэвид Боуи (Бесславные ублюдки)

Misirlou – Dick Dale & The Del Tones (Криминальное чтиво)

You Never Can Tell – Чак Берри (Криминальное чтиво)

Ancora Qui – Эннио Морриконе и Элиза Тоффоли (Джанго освобожденный)

Nancy Sinatra – Bang Bang (My Baby Shot Me Down), (Убить Билла)

Twisted Nerve – Бернард Хермманн (Убить Билла)

Battle Without Honor or Humanity – Томоясу Хотэй (Убить Билла)

Little Green Bag – The George Baker Selection (Бешеные псы)

Across 110th Street – Бобби Уомак (Джеки Браун)

