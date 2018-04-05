Кто получит премию Bafta TV Awards 2018: от сериала Корона до боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа

В среду, 4 апреля, были объявлены номинанты на премию British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards). Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.
Наибольшее количество номинаций, а именно – четыре, получил телесериал По долгу службы (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам Черное зеркало (Black Mirror), Корона (The Crown) и Три девушки (Three Girls).
Имена победителей станут известны в воскресенье, 13 мая, в ходе церемонии награждения премии BAFTA TV Awards 2018.
Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:
Лучший драматический сериал
- По долгу службы
- Острые козырьки
- Корона
- Конец *****го мира
Лучшая мужская роль
- Джек Роуэн, Рожденный убивать
- Джо Коул, Повесь ди-джея (Черное зеркало)
- Шон Бин, Сломленный
- Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III
Лучшая женская роль
- Клэр Фой, Корона
- Молли Виндзор, Три девушки
- Синэд Кинен, Мальчик в голубой футболке
- Тэнди Ньютон, По долгу службы
Лучшая мужская роль второго плана
- Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком
- Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке
- Джимми Симпсон, USS Каллистер, Черное зеркало
- Эдриан Данбар, По долгу службы
Лучшая женская роль второго плана
- Анна Фрил, Сломленный
- Джули Хесмондал, Убийство на пляже
- Лив Хилл, Три девушки
- Ванесса Кирби, Корона
Лучший мини-сериал
- Говардс-Энд
- Мурсайд
- Штат
- Три девушки
Лучшая мыльная опера и продолжительная драма
- Катастрофа (1986 - наши дни)
- Улица Коронации (1960 - наши дни)
- Ферма Эммердейл (1972 - наши дни)
- Холлиокс (1995 - наши дни)
Лучшее отображение актуальных событий
- Насилие: Моя история
- Сирия исчезла: Дело против Асада
- Неизвестное: Британские иммиграционные секреты
- White Right: Встречая врага
Лучший документальный сериал
- Неотложка
- Поймать убийцу
- Драгслэнд
- Госпиталь
Лучшая развлекательная программа
- Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
- Британия имеет талант
- Большое шоу Майкла Макинтайра
- Голос Великобритании
Лучший международный сериал
- Большая маленькая ложь
- Вражда
- Вьетнам
- Рассказ служанки
Номинация Must-See
- Голубая планета II
- Доктор Кто
- Игра престолов
- По долгу службы
- Остров любви
- One Love Манчестер
Лучшая спортивная трансляция
- Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко
- Шесть наций: Уэльс - Англия
- The Grand National
- Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия - Нидерланды
Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. В этом году церемония награждения пройдет в 63-й раз.
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