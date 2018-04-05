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Кто получит премию Bafta TV Awards 2018: от сериала Корона до боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа

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Кадр из сериала Острые козырьки
© BBC

Кадр из сериала Острые козырьки

В среду, 4 апреля, были объявлены номинанты на премию British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards). Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Наибольшее количество номинаций, а именно – четыре, получил телесериал По долгу службы (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам Черное зеркало (Black Mirror), Корона (The Crown) и Три девушки (Three Girls).

Имена победителей станут известны в воскресенье, 13 мая, в ходе церемонии награждения премии BAFTA TV Awards 2018.

Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:

Лучший драматический сериал

  • По долгу службы
  • Острые козырьки
  • Корона
  • Конец *****го мира

Лучшая мужская роль

  • Джек Роуэн, Рожденный убивать
  • Джо Коул, Повесь ди-джея (Черное зеркало)
  • Шон Бин, Сломленный
  • Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III

Лучшая женская роль

  • Клэр Фой, Корона
  • Молли Виндзор, Три девушки
  • Синэд Кинен, Мальчик в голубой футболке
  • Тэнди Ньютон, По долгу службы

Лучшая мужская роль второго плана

  • Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком
  • Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке
  • Джимми Симпсон, USS Каллистер, Черное зеркало
  • Эдриан Данбар, По долгу службы

Лучшая женская роль второго плана

  • Анна Фрил, Сломленный
  • Джули Хесмондал, Убийство на пляже
  • Лив Хилл, Три девушки
  • Ванесса Кирби, Корона

Лучший мини-сериал

  • Говардс-Энд
  • Мурсайд
  • Штат
  • Три девушки

Лучшая мыльная опера и продолжительная драма

  • Катастрофа (1986 - наши дни)
  • Улица Коронации (1960 - наши дни)
  • Ферма Эммердейл (1972 - наши дни)
  • Холлиокс (1995 - наши дни)

Лучшее отображение актуальных событий

  • Насилие: Моя история
  • Сирия исчезла: Дело против Асада
  • Неизвестное: Британские иммиграционные секреты
  • White Right: Встречая врага

Лучший документальный сериал

  • Неотложка
  • Поймать убийцу
  • Драгслэнд
  • Госпиталь

Лучшая развлекательная программа

  • Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
  • Британия имеет талант
  • Большое шоу Майкла Макинтайра
  • Голос Великобритании

Лучший международный сериал

  • Большая маленькая ложь
  • Вражда
  • Вьетнам
  • Рассказ служанки

Номинация Must-See

  • Голубая планета II
  • Доктор Кто
  • Игра престолов
  • По долгу службы
  • Остров любви
  • One Love Манчестер

Лучшая спортивная трансляция

  • Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко
  • Шесть наций: Уэльс - Англия
  • The Grand National
  • Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия - Нидерланды

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. В этом году церемония награждения пройдет в 63-й раз.

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