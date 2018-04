Кто получит премию Bafta TV Awards 2018: от сериала Корона до боя Владимира Кличко с Энтони Джошуа

В среду, 4 апреля, были объявлены номинанты на премию British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards). Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Наибольшее количество номинаций, а именно – четыре, получил телесериал По долгу службы (Line of Duty), по три номинации досталось сериалам Черное зеркало (Black Mirror), Корона (The Crown) и Три девушки (Three Girls).

Имена победителей станут известны в воскресенье, 13 мая, в ходе церемонии награждения премии BAFTA TV Awards 2018.

Полный список номинантов на премию British Academy Television Awards 2018 выглядит так:

Лучший драматический сериал

По долгу службы

Острые козырьки

Корона

Конец *****го мира

Лучшая мужская роль

Джек Роуэн, Рожденный убивать

Джо Коул, Повесь ди-джея (Черное зеркало)

Шон Бин, Сломленный

Тимоти Пиготт-Смит, Король Карл III

Лучшая женская роль

Клэр Фой, Корона

Молли Виндзор, Три девушки

Синэд Кинен, Мальчик в голубой футболке

Тэнди Ньютон, По долгу службы

Лучшая мужская роль второго плана

Анупам Кхер , Мальчик с чубчиком

Брайан Ф. ОʼБирн, Мальчик в голубой футболке

Джимми Симпсон, USS Каллистер, Черное зеркало

Эдриан Данбар, По долгу службы

Лучшая женская роль второго плана

Анна Фрил, Сломленный

Джули Хесмондал, Убийство на пляже

Лив Хилл, Три девушки

Ванесса Кирби, Корона

Лучший мини-сериал

Говардс-Энд

Мурсайд

Штат

Три девушки

Лучшая мыльная опера и продолжительная драма

Катастрофа (1986 - наши дни)

Улица Коронации (1960 - наши дни)

Ферма Эммердейл (1972 - наши дни)

Холлиокс (1995 - наши дни)

Лучшее отображение актуальных событий

Насилие: Моя история

Сирия исчезла: Дело против Асада

Неизвестное: Британские иммиграционные секреты

White Right: Встречая врага

Лучший документальный сериал

Неотложка

Поймать убийцу

Драгслэнд

Госпиталь

Лучшая развлекательная программа

Ant & Dec's Saturday Night Takeaway

Британия имеет талант

Большое шоу Майкла Макинтайра

Голос Великобритании

Лучший международный сериал

Большая маленькая ложь

Вражда

Вьетнам

Рассказ служанки

Номинация Must-See

Голубая планета II

Доктор Кто

Игра престолов

По долгу службы

Остров любви

One Love Манчестер



Лучшая спортивная трансляция

Боксерский поединок Энтони Джошуа и Владимира Кличко

Шесть наций: Уэльс - Англия

The Grand National

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, полуфинал: Англия - Нидерланды

Премия BAFTA TV Award вручается с 1955 года и является британским аналогом премии Эмми в США. В этом году церемония награждения пройдет в 63-й раз.

