Крутое кино. Лучшие летние фильмы с 2000 года до сегодня

В честь премьеры главного кинохита лета 2018, криминальной ленты 8 подруг Оушена, а также других летних кинопремьер, американское издание Business Insider обнародовало рейтинг лучших летних фильмов с 2000 года до сегодня.
Редакция издания оценивала фильмы по кассовым сборам, популярности, отзывам кинокритиков и зрителей, и включила в список киноленты, премьера которых проходила в мае, июне, июле или августе.
В рейтинг вошли супергеройские боевики, комедии, а также мультфильмы, вошедшие в историю кино.
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2000: Люди Икс
Дата премьеры: 14 июля
2001: Шрек
Дата премьеры: 18 мая
2002: Человек-паук
Дата премьеры: 3 мая
2003: Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины
Дата премьеры: 9 июля
2004: Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Дата премьеры: 9 июля
2005: Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов
Дата премьеры: 19 мая
2006: Миссия невыполнима 3
Дата премьеры: 5 мая
2007: SuperПерцы
Дата премьеры: 17 августа
2008: Темный рыцарь
Дата премьеры: 18 июля
2009: Бесславные ублюдки
Дата премьеры: 21 августа
2010: История игрушек: Большой побег
Дата премьеры: 18 июня
2011: Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2
Дата премьеры: 15 июля
2012: Мстители
Дата премьеры: 4 мая
2013: Заклятие
Дата премьеры: 19 июля
2014: Планета обезьян: Революция
Дата премьеры:11 июля
2015: Безумный Макс: Дорога ярости
Дата премьеры: 15 мая
2016: Первый мститель: Противостояние
Дата премьеры: 6 мая
2017: Чудо-женщина
Дата премьеры: 2 июня
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