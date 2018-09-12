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Крупным планом. Кинофестиваль в Торонто представил портреты Пенелопы Крус, Натали Портман и других звезд

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Звезды приняли участие в специальной фотосессии TIFF-2018
© TIFF

Звезды приняли участие в специальной фотосессии TIFF-2018

Международный кинофестиваль в Торонто провел фотосессию со своими главными звездными гостями. Фото были опубликованы на сайте модного журнала W Magazine.

72-й фестиваль TIFF-2018 стартовал 6 сентября в Торонто, Канада и собрал мировых кинозвезд, режиссеров и других влиятельных персон в индустрии кино, которые продолжают презентовать свои новые проекты.

Закрытие фестиваля состоится в воскресенье, 16 сентября, а пока организаторы громкого кинособытия представили портреты своих главных гостей, в числе которых такие звезды Голливуда, как Натали Портман, Пенелопа Крус, Эмбер Херд, Роберт Паттинсон, Хавьер Бардем, Джуд Лоу и многие другие.

Аарон Тейлор-Джонсон

Эмбер Херд

Эшли Бенсон

Билли Хоул

Кара Делевинь

Крис Пайн

Синтия Эриво

Элизабет Дебики

Джейми Белл

Хавьер Бардем

Джуд Лоу и Брэди Корбет

Кейт Бекинсейл

Кайл Маклахлен

Мэгги Джилленхол

Мэтт Бомер

Миа Гот

Мишель Родригес

Майк Колтер

Натали Портман

Патриша Кларксон

Пенелопа Крус 

Роберт Паттинсон

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