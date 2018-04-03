Кубрик в Каннах. Кристофер Нолан представит отреставрированную Космическую одиссею

Эта работа Кубрика укрепила его титул одного из самых революционных режиссеров

71-й Каннский международный кинофестиваль отметит 50-летие картины Космическая одиссея 2001 режиссера Стэнли Кубрика мировой премьерой отреставрированной 70-миллиметровой версии шедевра мирового кинематографа.

Как сообщили организаторы, восстановленную Космическую одиссею представит режиссер Кристофер Нолан, который посетит фестиваль в Каннах впервые.

Показ состоится в субботу, 12 мая 2018 года, и на нем будут присутствовать члены семьи Стэнли Кубрика, включая его дочь Катарину Кубрик и партнера кинорежиссера, зятя Яна Харлана.

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Также Нолан 13 мая даст в Каннах мастер-класс, в ходе которого расскажет о своей фильмографии, а также о работе Стэнли Кубрика.

Кристофер Нолан. Фото: ЕРА

"Одно из моих самых ранних воспоминаний о кино - это просмотр Космической одиссеи Стэнли Кубрика в кинотеатре Лестер-сквер в Лондоне с моим отцом. Возможность принять участие в воссоздании ее для нового поколения и представить нашу новую восстановленную 70-миллиметровую версию шедевра Кубрика во всей его славе на Каннском фестивале - честь и привилегия", - заявил Нолан.

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Впервые после релиза в 70-миллиметровой версии восстановлены новые элементы с оригинальных негативов. Это было настоящее фотохимическое восстановление. При создании обновленной версии не использовалось никаких цифровых трюков, воссозданных эффектов или монтажа. Поклонник покойного американского режиссера Нолан тесно сотрудничал с командой Warner Bros. Pictures на протяжении всего процесса.

Фото: festival-cannes.com

Выпустив фильм Космическая одиссея 2001 3 апреля 1968 года, Кубрик переопределил рамки кинопроизводства и укрепил свой титул одного из самых революционных и влиятельных режиссеров всех времен.

Обновленная Космическая одиссея 2001 будет показываться в кинотеатрах США с 18 мая 2018 года.

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