Красотка на всю голову и Эскобар. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых драматический боевик с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом и комедия о женской красоте.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Эскобар, Красотка на всю голову и Мэри Шелли и монстр Франкенштейна.

Приятного просмотра!

Эскобар. Фернандо Леон де Араноа. С 31 мая

Названный в оригинале Loving Pablo, то есть Любить Пабло, фильм Фернандо Леона де Араноа объединил двух самых известных испанских актеров в мире: Пенелопу Крус и Хавьера Бардема. Как видно из украинского названия, субъектом исследования картины станет знаменитый наркоторговец Пабло Эскобар. Вот только угол обзора здесь немного другой: мы посмотрим на историю Пабло через призму его отношений с журналисткой и телеведущей Вирджинией Вальехо. Увидим определенный период жизни наркобарона ее глазами.

Собственно и фильм поставлен по мемуарам Вальехо, озаглавленным Любить Пабло, ненавидеть Эскобара. Создатели картины сократили название, но ненависти и жестокости, судя по трейлеру, в ленте будет достаточно. Кроме Крус и Бардема, в картине сыграл Питер Сарсгаард.

Красотка на всю голову. Эбби Кон и Марк Силверштейн. С 31 мая

Эми Шумер продолжает бороться со стереотипами. Рени Беннетт – одинокая, немного закомплексованная девушка. Закомплексованность связана с пышноватыми формами Рени. Не видя перспективы, девушка вместе со своими подругами находит утешение в коллективных мечтах. До тех пор, пока Рени не получает легкую травму головы во время занятия в спортзале. Приходит в себя она совершенно другим человеком: уверенной в себе, амбициозной и бесстрашной. Излишне говорить, что жизнь ее меняется кардинально.

Режиссеры Эбби Кон и Марк Силверштейн ранее работали сценаристами на фильмах: В активном поиске, Клятва и Нецелованная. Так что с жанром они более или менее знакомы. Кроме Шумер, в Красотке сыграли: Мишель Уильямс, Том Хоппер, Эйди Брайант и другие.

Мэри Шелли и монстр Франкенштейна. Хайфа Аль-Мансор. С 31 мая

Первый фильм, поставленный женщиной-режиссером из Саудовской Аравии в Голливуде. На этом революционность картины заканчивается и начинается романтическая драма про автора страшной сказки Франкенштейн, или Современный Прометей Мэри Шелли и ее мужа – поэта Перси Биша Шелли. Отношения с Перси и вдохновили писательницу на написание Франкенштейна. Что это были за отношения и как именно они натолкнули Мэри на написание всемирно известной готической истории?

За ответом надо идти в кинотеатр. В главных ролях: Эль Фаннинг, Дуглас Бут, Том Старридж и другие.

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