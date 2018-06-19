Короткий метр Оскара. Путеводитель по галактике Oscar Shorts

21 июня в украинский прокат выходит коллекция фильмов Oscar Shorts, в которой собраны лучшие короткометражные картины года по версии Американской киноакадемии. Все они были номинированы на премию Оскар за лучший игровой короткометражный фильм в 2018 году.

Подборка лучших оскаровских короткометражек традиционно состоит из пяти фильмов, сообщили НВ Style в Артхауз Траффик. В этом году в коллекцию Oscar Shorts вошли вот какие фильмы.



Немое дитя / The Silent Child

Страна: Великобритания, 2017

Хронометраж: 20 мин.

Режиссер: Крис Овертон

Именно эта короткометражная драма британца Криса Овертона получила Оскар как лучший короткометражный фильм. Его главная героиня, 4-летняя девочка, родилась глухой – она живёт в мире тишины. Неожиданно появляется социальный работник, который учит ее общаться с окружающими. Фильм основан на реальных событиях и снят на языке жестов.

Мой племянник Эммет/ My Nephew Emmett

Страна: США, 2017

Хронометраж: 20 мин.

Режиссер: Кевин Уилсон мл.

Лента Мой племянник Эммет посвящена проблемам расизма: она возвращает зрителей в 1955 год и повествует о пожилом мужчине, который пытается защитить своего 14-летнего племянника от убийц.



Начальная школа Де-Калб/ Dekalb Elementary

Страна: США, 2017

Хронометраж: 21 мин.

Режиссер: Рид Ван Дайк

Еще одна американская картина в оскаровской подборке короткого метра - Начальная школа Де-Калб Рида Ван Дайка. Фильм рассказывает о реальном звонке в службу 911 во время инцидента со стрельбой в школе в Атланте, штат Джорджия.



11 часов/ The Eleven o’clock

Страна: Австралия, 2016

Хронометраж: 13 мин.

Режиссер: Дерин Сил

11 часов - австралийская комедия о пациенте психиатра, который считает, что на самом деле доктор - это он сам. Оба героя пытаются лечить друг друга, но все выходит из-под контроля. Помимо номинации на Оскар, лента Дерина Сила была отмечена премией American Short Film Awards за лучшую комедию.



Watu Wote: Все мы/ Watu Wote: All of us

Страна: Германия, Кения, 2017

Хронометраж: 22 мин.

Режиссер: Катя Бенрат

Watu Wote: Все мы – драма совместного производства Германии и Кении. В течение многих десятилетий Кения подвергалась нападкам террористов, вместе с этим росла напряженность и недоверие между мусульманами и христианами. Фильм Кати Бенрат расскажет о судьбе страны через историю простых людей, путешествующих на автобусе.

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Коллекция лучших короткометражных лент года, Oscar Shorts 2018, выходит в украинский прокат 21 июня. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.