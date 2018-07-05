Короли хоррора. 13 лучших современных режиссеров фильмов ужасов

Кадр из фильма Оно

В последние годы в списке талантливых режиссеров фильмов ужасов появились свежие имена. Снимать мистическое и устрашающее кино под силу не только Альфреду Хичкоку или Элаю Роту.

Эксперты портала Business Insider проанализировали современный кинематограф и назвали 13 успешных молодых режиссеров, которые снимают фильмы в жанре хоррор.

13 лучших режиссеров фильмов ужасов современности выглядят так:

Федерико Альварес

Первый фильм ужасов: Зловещие мертвецы: Черная книга (2013)

Последний фильм ужасов: Не дыши (2016)

Предстоящий фильм ужасов: Девушка, которая застряла в паутине (2018)

Ари Астер

Первый фильм ужасов: Реинкарнация (2018)

Последний фильм ужасов: Реинкарнация (2018)

Предстоящий фильм ужасов: неизвестно

Гильермо дель Торо

Первый фильм ужасов: Хронос (1993)

Последний фильм ужасов: Форма воды (2017)

Предстоящий фильм ужасов: Аллея кошмаров

Роберт Эггерс

Первый фильм ужасов: Ведьма (2016)

Последний фильм ужасов: Ведьма (2016)

Предстоящий фильм ужасов: Маяк (2019)

Дженнифер Кент

Первый фильм ужасов: Бабадук (2014)

Последний фильм ужасов: Бабадук (2014)

Предстоящий фильм ужасов: Соловей (2018)

Дэвид Роберт Митчелл

Первый фильм ужасов: Оно (2014)

Последний фильм ужасов: Оно (2014)

Предстоящий фильм ужасов: Под Силвер-Лэйк (2018)

Андрес Мускетти

Первый фильм ужасов: Мама (2013)

Последний фильм ужасов: Оно (2017)

Предстоящий фильм ужасов: Оно 2 (2019)

Джордан Пил

Первый фильм ужасов: Ловушка (2017)

Последний фильм ужасов: Ловушка (2017)

Предстоящий фильм ужасов: Мы (2019)

Дэвид Ф. Сандберг

Первый фильм ужасов: И гаснет свет… (2016)

Последний фильм ужасов: Аннабель: Создание (2017)

Предстоящий фильм ужасов: Шазам (2019)

Джереми Солнье

Первый фильм ужасов: Убийственная вечеринка (2007)

Последний фильм ужасов: Зеленая комната (2016)

Предстоящий фильм ужасов: Придержи тьму (2018)

Трей Эдвард Шульц

Первый фильм ужасов: Криша (2015)

Последний фильм ужасов: Оно приходит ночью (2017)

Предстоящий фильм ужасов: неизвестно

М. Найт Шьямалан

Первый фильм ужасов: Шестое чувство (1999)

Последний фильм ужасов: Сплит (2016)

Предстоящий фильм ужасов: Стекло (2019)

Джеймс Ван

Первый фильм ужасов: Пила (2004)

Последний фильм ужасов: Заклятие 2 (2016)

Предстоящий фильм ужасов: Аквамен (2018)

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