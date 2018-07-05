Короли хоррора. 13 лучших современных режиссеров фильмов ужасов

В последние годы в списке талантливых режиссеров фильмов ужасов появились свежие имена. Снимать мистическое и устрашающее кино под силу не только Альфреду Хичкоку или Элаю Роту.
Эксперты портала Business Insider проанализировали современный кинематограф и назвали 13 успешных молодых режиссеров, которые снимают фильмы в жанре хоррор.
13 лучших режиссеров фильмов ужасов современности выглядят так:
Федерико Альварес
Первый фильм ужасов: Зловещие мертвецы: Черная книга (2013)
Последний фильм ужасов: Не дыши (2016)
Предстоящий фильм ужасов: Девушка, которая застряла в паутине (2018)
Ари Астер
Первый фильм ужасов: Реинкарнация (2018)
Последний фильм ужасов: Реинкарнация (2018)
Предстоящий фильм ужасов: неизвестно
Гильермо дель Торо
Первый фильм ужасов: Хронос (1993)
Последний фильм ужасов: Форма воды (2017)
Предстоящий фильм ужасов: Аллея кошмаров
Роберт Эггерс
Первый фильм ужасов: Ведьма (2016)
Последний фильм ужасов: Ведьма (2016)
Предстоящий фильм ужасов: Маяк (2019)
Дженнифер Кент
Первый фильм ужасов: Бабадук (2014)
Последний фильм ужасов: Бабадук (2014)
Предстоящий фильм ужасов: Соловей (2018)
Дэвид Роберт Митчелл
Первый фильм ужасов: Оно (2014)
Последний фильм ужасов: Оно (2014)
Предстоящий фильм ужасов: Под Силвер-Лэйк (2018)
Андрес Мускетти
Первый фильм ужасов: Мама (2013)
Последний фильм ужасов: Оно (2017)
Предстоящий фильм ужасов: Оно 2 (2019)
Джордан Пил
Первый фильм ужасов: Ловушка (2017)
Последний фильм ужасов: Ловушка (2017)
Предстоящий фильм ужасов: Мы (2019)
Дэвид Ф. Сандберг
Первый фильм ужасов: И гаснет свет… (2016)
Последний фильм ужасов: Аннабель: Создание (2017)
Предстоящий фильм ужасов: Шазам (2019)
Джереми Солнье
Первый фильм ужасов: Убийственная вечеринка (2007)
Последний фильм ужасов: Зеленая комната (2016)
Предстоящий фильм ужасов: Придержи тьму (2018)
Трей Эдвард Шульц
Первый фильм ужасов: Криша (2015)
Последний фильм ужасов: Оно приходит ночью (2017)
Предстоящий фильм ужасов: неизвестно
М. Найт Шьямалан
Первый фильм ужасов: Шестое чувство (1999)
Последний фильм ужасов: Сплит (2016)
Предстоящий фильм ужасов: Стекло (2019)
Джеймс Ван
Первый фильм ужасов: Пила (2004)
Последний фильм ужасов: Заклятие 2 (2016)
Предстоящий фильм ужасов: Аквамен (2018)
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