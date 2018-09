Конец света по расписанию. Рецензия на фильм Дом с часами в стенах

В украинский прокат выходит лента Дом с часами в стенах – первая попытка режиссера Элая Рота выйти за рамки боди-хорроров, триллеров, фильмов про людоедов к массовому зрителю. Забавно, что постановщик Хостела и Зеленого ада решил не мелочиться и обратился сразу к семейной сказке про волшебников.

С другой стороны, если уж менять курс, то кардинально: вместе с Кейт Бланшетт, Джеком Блэком, Кайлом Маклахленом. Впервые у режиссера в фильме такой актерский состав. В то же время, тут и там в Доме с часами торчат уши того старого доброго Элая Рота, вырывавшего в своих картинах героям глаза и пытавшего их в джунглях Амазонки.

Сюжет

Середина 50-х. Небольшой городок, где-то в Мичигане. Мальчик, сирота, по имени Льюис Барнавельт, по приглашению своего дяди Джонатана приезжает в его старинный, странный дом, переполненный часами. Сначала Льюис боится, думая, что дядя зарубит его топором. Но со временем мальчик узнает очевидное – его дядя волшебник.

© Storyteller Distribution Co., LLC

И живет он в этом доме не просто так: Джонатан ищет часы, которые создал темный маг Айзак Изард. Раз заведенные, эти часы способны уничтожить все человечество. Компанию дяде составляет женщина по имени Флорэнс. Волшебница с разбитым сердцем.

Вместе им предстоит столкнуться с самыми сокровенными страхами.

Сценарий и драматургия

Казалось бы, очевидным карьерным ходом для Элая Рота, после всех этих Хостелов и Лихорадок, стали бы съемки нового “марвеловского” фильма или, на худой конец, новой истории из вселенной Заклятие. Но не тот человек Элай Рот. Идти своей дорогой, периодически пересекаясь со своим кумиром Квентином Тарантино, для него гораздо приятнее.

Поэтому перед нами не кинокомикс за двести миллионов, а семейная сказка с элементами прямолинейного, готического хоррора, снятая за куда более скромные деньги. Правда книжная основа есть и здесь: Дом с часами в стенах поставлен по одноименному роману американца Джона Беллэрса.

© Storyteller Distribution Co., LLC

Сказать, что у Элая Рота все в итоге получилось, будет немного неправильно. Но и неудачным фильм язык назвать не повернется. Режиссер снял хрестоматийную историю про сироту, его странных дальних родственников и их приключения. Местами эта история озарена талантами Рота: прямотой и доходчивостью подхода, добротным черным юмором, багажом кинематографических знаний, которые трансформируются в напористую эстетику.

Местами все это немного подпорчено главным недостатком режиссера – отсутствием вкуса. Иногда этого не видно, иногда это уничтожает целые сцены. К счастью, хорошего здесь все-таки больше.

Фильм Дом с часами в стенах немного теряет темп, запал под конец, но все равно представляет из себя стройное, пусть и бесхитростное произведение. Перед нами оммаж классике, который совершенно спокойно живет своей собственной жизнью, опираясь не только на Ночь страха (например), но и на свои силы.

© Storyteller Distribution Co., LLC

Картинка и актеры

Первые тридцать минут фильма – его лучшая часть. Здесь хорошо все: музыка, декорации, маленький Оуэн Вакаро и как всегда мощный Джек Блэк, мило препирающийся с как всегда аристократичной Кейт Бланшетт. Есть один гомерически смешной момент, да и вообще ловишь себя на мысли, что Рот при всем еще и неплохой рассказчик.

Сомнения начинают закрадываться после пары неудачных шуток, но совсем на дно фильм не опускается даже в свои худшие моменты: спасают богатые декорации и актеры, в особенности появившийся под конец говорящий труп Кайла Маклахлена, который выглядит одновременно смешно и жутковато.

© Storyteller Distribution Co., LLC

Дом с часами в стенах – вердикт НВ

7/10

Перед нами пример истории, которая пострадала и выиграла от усилий режиссера, который решил ее экранизировать. Для Элая Рота Дом с часами в стенах – проба пера и, возможно, билет к более дорогостоящим проектам. Впервые прикоснувшись к жанру, он совершил несколько ошибок, но вышел все равно, скорее, победителем.

И опять же, по-другому он не умеет и требовать большего было бы нечестно. Самый главный талант Рота, самое главное его умение – это уже упомянутая прямота. Собственно, это всегда его и спасало. Собственно, отплатить ему надо тем же: перед нами по-хорошему дуратское кино, не реализовавшее свой потенциал, от которого тем не менее тяжело оторваться.

Дом с часами в стенах

The House with a Clock in Its Walls

Сказка

2018 год

США

Режиссер – Элай Рот

В главных ролях: Оуэн Ваккаро, Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Кайл Маклахлен, Коллин Кэмп, Рене Элиз Голдсберри и другие.

