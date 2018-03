Коллеги Синтии Никсон по Сексу в большом городе прокомментировали ее желание стать губернатором Нью-Йорка

Коллеги Синтии Никсон по сериалу Секс в большом городе прокомментировали ее решение выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

В частности, желание Никсон начать политическую карьеру прокомментировали актрисы Ким Кэттролл и Кристин Дэвис. Обе актрисы поддержали решение своей коллеги попробовать себя в политике, о чем сообщили в твиттере.

«Я поддерживаю и уважаю право своих коллег делать свой собственный выбор в отношении своей карьеры», - написала Кэтролл.

I support & respect any former colleague’s right to make their own career choices. https://t.co/zae7nJ6VFi

В свою очередь, Кристин Дэвис отметила, что считает Никсон достойной поста губернатора Нью-Йорка.

«Я очень горжусь Синтией Никсон, ведь никто не заботится о справедливых переменах и хорошем образовании для КАЖДОГО человека больше, чем она. Я уверена, что она будет отличным губернатором», - сообщила актриса.

I am so proud of @CynthiaNixon , no one cares more than she does about EVERY person getting a fair change and a good education. I know that she would be an excellent Governor ! https://t.co/xEAyRxFBb8