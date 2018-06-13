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Колин Фаррелл, Ева Грин и магия цирка. Первый тизер нового фильма Тима Бертона

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Премьера Дамбо запланирована на 28 марта 2019

Премьера Дамбо запланирована на 28 марта 2019

Студия Disney обнародовала первый тизер к новой адаптации известных всему миру мультфильмов - фильма Дамбо от режиссера Тима Бертона.

По сюжету картины, бывшая звезда цирка, которого играет Колин Фаррелл, возвращается с войны. Он снова берется за знакомое дело, и ухаживает за слоненком с большими ушами, над которым смеются зрители.

Кроме Фаррела, в фильме также сыграли Ева Грин, Дэнни Де Вито, Майкл Китон и Алан Аркин.

Премьера Дамбо Тима Бертона запланирована на 28 марта 2019 года.

 

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