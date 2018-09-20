Кит Харингтон поблагодарил Игру престолов за встречу с женой и будущих детей

В 2019 году на экраны выйдет заключительный, восьмой сезон культового сериала Игра престолов, и актеры саги потихоньку подводят итоги своего участия в проекте.
Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон признался, что съемки в Игре престолов существенно повлияли на его жизнь, пишет Harper’s Bazaar.
«На съемках этого сериала я познакомился со своей женой», – сказал Кит Харингтон за кулисами церемонии награждения Эмми-2018, где сериал Игра престолов завоевал статуэтку в главной номинации, – «Надеюсь, сериал подарил мне мою будущую семью. Фактически, с этого момента началась моя жизнь».
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Напомним, в нескольких сезонах Игры престолов будущая супруга Кита Харингтона Роуз Лесли сыграла возлюбленную Джона Сноу – рыжеволосую Игритт. Свадьба актеров состоялась 23 июня 2018 года на территории замка в Шотландии. На торжество были приглашены многие актеры Игры престолов.
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