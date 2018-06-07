Кира Муратова. Биографическая справка

В среду, 6 июня, умерла украинский режиссер, сценарист, актриса Кира Муратова. НВ напоминает страницы биографии известной украинки.

Кира Муртова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне - город Сороки, Молдова). Ее девичья фамилия Короткова.

Народная артистка Украинской ССР (1990).

Муратова училась на филологическом факультете МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии.

Фото: КиноПоиск‏ via Twitter

Спустя год, в 1962 году, Муратова дебютировала как сценарист и режиссер совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм У крутого яра. Еще через два года они сняли полнометражную ленту Наш честный хлеб.

Первой самостоятельной работой Киры Муратовой стала картина Короткие встречи, где она сыграла вместе с Владимиром Высоцким. Фильм вышел на экраны 13 июля 1967 года. Полноценный показ картины начался в 1987 году, тогда его посмотрели более 4 млн. зрителей.

Кадр из фильма Короткие встречи



Выпуск следующей картины режиссера Долгие проводы (1971) был приостановлен специальным постановлением ЦК компартии Украины более чем на полтора десятилетия. Фильм вышел на экраны в 1987 году. Картина получила премию на Международном кинофестивале в Локарно.

После скандалов с руководством Одесской киностудии, Муратова уехала из Одессы в Ленинград, где на киностудии Ленфильм появилась картина Познавая белый свет (1978). Тогда же Муратова познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим ее вторым мужем и соавтором сценариев.

Кира Муратова и Евгений Голубенко / Фото: alyaklimova.com

Среди наиболее заметных работ режиссера - Перемена участи (1987) и Астенический синдром (1989). Последняя картина была удостоена Специального приза жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии Ника за лучший игровой фильм (1991 год).

В 2012 рогу, после премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии Оскар.