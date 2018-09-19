Киностудия Marvel опубликовала трейлер своего первого фильма с супергероем-женщиной

В Сети появился первый трейлер предстоящего супергеройского боевика Marvel – Капитан Марвел. Впервые в истории киновселенной главным персонажем фильма станет женщина.
На YouTube-канале Marvel Entertainment был обнародован ролик о пилоте ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон), которая получает суперсилы путем слияния собственной ДНК с генетическим кодом инопланетной расы крии. Действие картины происходит в 90-е годы прошлого века.
Помимо главной героини, в ленте можно будет увидеть Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Ронана Обвинителя (Ли Пейс) и Кората Преследователя (Джимон Хонсу). Картина станет приквелом ко всей киновселенной Marvel и 21-м фильмом студии в целом.
Интересно, что Капитан Марвел – это не только первый фильм студии с женщиной в главной роли, но и первый фильм с женщиной в кресле режиссера. Над режиссурой картины работали Анна Боден и Райан Флек.
Премьера фантастического боевика Капитан Марвел запланирована на 8 марта 2019 года.
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