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Кинопанорама - место силы. Как в Киеве прошел митинг против закрытия старейших кинотеатров

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Кинопанорама - место силы. Как в Киеве прошел митинг против закрытия старейших кинотеатров
Фото: Oleksandr Panasiuk / Facebook

Во вторник, 2 октября, в Киеве, у здания городской администрации, прошла акция в поддержку двух старейших кинотеатров города – Кинопанорамы и Украины, - о закрытии которых стало известно на прошлой неделе.

На акцию собрались общественные активисты, театральные деятели, актеры, кинопродюсеры и кинокритики, музыканты, журналисты, а также постоянные посетители двух кинотеатров.

Так, поддержать Кинопанораму и Украину пришли продюсер Владимир Филиппов, музыканты Антон Байбаков и Антон Слепаков, основательница Дикого театра Ярослава Кравченко, режиссеры Роман Бондарчук, Марина Степанская, актеры Остап Дзядек и Андрей Палатный.

Владимир Филиппов (справа). Фото: Oleksandr Panasiuk / Facebook

Люди пришли под мэрию с плакатами «#SaveUACinema», «#SaveKinopanorama», «Кінопанорама – місце сили та творчості. Не дамо знищити його!», «Кінотеатри мають жити, бо є для кого».

Фото с акции в поддержку кинотеатров Кинопанорама и Украина смотрите в галерее на НВ STYLE:

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что один из старейших кинотеатров Киева – Кинопанорама – прекращает свою работу. Об этом сообщил коллектив кинотеатра, который также организовал прощальный сеанс.

В этот же день появилась информация о том, что закрывается еще один кинотеатр в центре столицы – Украина.

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