Кинокритики назвали сериалы с худшими в истории финалами

Киноэксперты портала USA Today составили рейтинг популярных сериалов с самыми странными, нелогичными и скучными концовками.

Финальная сцена любого фильма или сериала – это то, чего зрители ждут с нетерпением, волнением или даже страхом. Иногда концовка любимого сериала совпадает с ожиданиями, иногда – приятно удивляет, иногда – шокирует, а в некоторых случаях – просто разочаровывает.

По мнению критиков USA Today, сериалом с худшим финалом в истории кино стал ситком Как я встретил вашу маму. В последних эпизодах сериала Тэд неожиданно возобновляет отношения с Робин после того, как она развелась с Барни. Возможно, ситуация не казалась бы такой дикой, если бы в предыдущих сериях отношения пары не показывали столь невозможными, а связь Робин и Барни не казалась такой глубокой, нежной и настоящей. Многие зрители, как и кинокритики, не поняли финала сериала. Скорее всего, сценаристы просто следовали заранее продуманному сюжету, но в этом случае его стоило бы подкорректировать.

На втором месте оказался американский сериал Сайнфелд. По мнению критиков, решение окончить любимую многими комедию, просто посадив всех главных персонажей в тюрьму, было очень странным.

Третью позицию антирейтинга занимает драматический телесериал Остаться в живых. Кинокритики считают, что сериал, полный загадок, тайн и мистических поворотов, закончился слишком просто: все герои оказываются в чистилище.

На четвертом месте в списке сериалов с худшими концовками оказался детективный телесериал Декстер, который закончился тем, что главный герой подстроил собственную смерть и стал лесорубом.

Пятую строчку занимает сериал Зачарованные, хэппи-энд которого авторы списка назвали слишком слабым по сравнению с финалом предыдущего, седьмого, сезона сериала.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram