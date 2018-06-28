Кинокритики назвали главных претендентов на Оскар-2019

Несмотря на то, что прошла только первая половина 2018 года, кинокритики портала Variety уже назвали вероятных претендентов на премию Оскар-2019.
В список попали киноленты, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года. Обозреватели издания считают, что больше всего шансов получить заветную статуэтку сейчас есть у фильмов Черная Пантера, Тихое место, Тебя никогда здесь не было, Реинкарнация и других.
Полный список претендентов на Оскар-2019 по мнению экспертов Variety выглядит так:
Лучший фильм – Тебя никогда здесь не было
Другие претенденты: Черная Пантера, Первая реформаторская церков, Реинкарнация и Наездник.
Лучший режиссер – Хлоя Чжао, Наездник
Другие претенденты: Райан Куглер за Черную Пантеру, Ари Астер за Реинкарнацию, Линн Рэмси за Тебя никогда здесь не было и Пол Шредер за Первую реформаторскую церковь.
Лучший актер – Итан Хоук, Первая реформаторская церковь
Другие претенденты: Хоакин Феникс, Тебя никогда здесь не было, Брэйди Жандро, Наездник, Бен Фостер, Не оставляй следов и Джейсон Кларк, Чаппакуиддик.
Лучшая актриса – Тони Коллетт, Реинкарнация
Другие претенденты: Эмили Блант, Тихое место, Оливия Кук, Чистокровные, Вера Фармига, Границы и Лесли Манн, Секс-контроль
Лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, Черная Пантера
Другие претенденты: Джош Бролин, Мстители 3: Война бесконечности, Бенисио Дель Торо, Убийца 2, Хью Грант, Приключения Паддингтона 2, Алекс Вулф, Реинкарнация.
Лучшая актриса второго плана – Кэтрин Ньютон, Секс-контроль
Другие претенденты: Летишиа Райт, Черная Пантера, Аманда Сейфрид, Первая реформаторская церковь, Гидеон Адлон Секс-контроль, Томасин МакКензи, Не оставляй следов.
Лучший адаптированный сценарий: Смерть Сталина
Другие претенденты: Черная пантера, Дедпул 2, Сикарио: день Солдадо, Тебя никогда здесь не было
Лучший оригинальный сценарий: Ночные игры
Другие претенденты: Американские животные, Секс-контроль, Первая реформаторская церковь, Талли
Лучшая операторская работа: Наездник, Джошуа Джеймс Ричардс
Другие претенденты: Реинкарнация, Сикарио: день Солдадо, Тебя никогда здесь не было
Лучший дизайн костюмов: Черная пантера
Другие претенденты: 8 подруг Оушена, Чайка, Излом времени
Лучшие визуальные эффекты: Первому игроку приготовиться
Другие претенденты: Аннигиляция, Мстители: Война бесконечности, Соло. Звездные войны: История
Лучший монтаж: Тебя никогда здесь не было
Другие претенденты: Черная пантера, Первому игроку приготовиться, Сикарио: день Солдадо
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