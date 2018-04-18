Кино, привлекающее успех. Стивен Спилберг установил рекорд по кассовым сборам

Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кино, фильмы которого заработали более 10 миллиардов долларов в прокате.

Американский кинорежиссер установил рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате после выхода ленты Первому игроку приготовиться, премьера которой состоялась в марте этого года. Самыми кассовыми фильмами Спилберга являются Инопланетянин, Парк Юрского периода и Индиана Джонс и королевство хрустального черепа, сообщает The Independent.

В рейтинге режиссеров с самыми прибыльными фильмами в прокате Спилберг обгоняет режиссера Властелина колец Питера Джексона на 3 млрд долларов. Отметим, общие сборы фильмов Джексона в прокате составляют 6,5 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает режиссер Трансформеров Майкл Бэй, фильмы которого заработали 6,414 млрд долларов.

«Золотая» десятка режиссеров-рекордсменов по кассовым сборам выглядит следующим образом:

Стивен Спилберг - $10.009 млрд Питер Джексон - $6.520 млрд Майкл Бэй - $6.414 млрд Джеймс Кэмерон - $6.138 млрд Дэвид Йейтс - $5.346 млрд Кристофер Нолан - $4.749 млрд Роберт Земекис - $4.243 млрд Тим Бертон - $4.075 млрд Крис Коламбус - $4.060 млрд Ридли Скотт - $3.923 млрд

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