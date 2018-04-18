Кино, привлекающее успех. Стивен Спилберг установил рекорд по кассовым сборам

Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории кино, фильмы которого заработали более 10 миллиардов долларов в прокате.
Американский кинорежиссер установил рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате после выхода ленты Первому игроку приготовиться, премьера которой состоялась в марте этого года. Самыми кассовыми фильмами Спилберга являются Инопланетянин, Парк Юрского периода и Индиана Джонс и королевство хрустального черепа, сообщает The Independent.
В рейтинге режиссеров с самыми прибыльными фильмами в прокате Спилберг обгоняет режиссера Властелина колец Питера Джексона на 3 млрд долларов. Отметим, общие сборы фильмов Джексона в прокате составляют 6,5 млрд долларов.
Тройку лидеров замыкает режиссер Трансформеров Майкл Бэй, фильмы которого заработали 6,414 млрд долларов.
«Золотая» десятка режиссеров-рекордсменов по кассовым сборам выглядит следующим образом:
- Стивен Спилберг - $10.009 млрд
- Питер Джексон - $6.520 млрд
- Майкл Бэй - $6.414 млрд
- Джеймс Кэмерон - $6.138 млрд
- Дэвид Йейтс - $5.346 млрд
- Кристофер Нолан - $4.749 млрд
- Роберт Земекис - $4.243 млрд
- Тим Бертон - $4.075 млрд
- Крис Коламбус - $4.060 млрд
- Ридли Скотт - $3.923 млрд
Смотрите также
- Квентину Тарантино - 55. 10 выдающихся саундтреков из фильмов выдающегося кинорежиссера
- Памяти Милоша Формана. Лучшие фильмы оскароносного режиссера
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования