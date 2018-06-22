Кино - очень влиятельная магическая штука. Актер Остап Ступка - прямая речь

Недавно известный украинский актер театра и кино Остап Ступка был гостем авторской программы Скажені пси на Радио НВ, в которой рассказал ее ведущему Алексею Тарасову о том, почему Украине нужно каждый день выпускать новый патриотический фильм, о чем мечтал его отец — легендарный Богдан Ступка, и почему нужны квоты на работу российских актеров в нашей стране. Ниже мы публикуем избранные отрывки этого разговора.

В балет я не пошел, и мама была счастлива, потому что говорила, что это каторжный труд. А еще в раннем детстве, класс пятый-шестой, это еще было во Львове, я переехал с родителями после шестого класса, я мечтал стать пожарным, спасать людей. У нашего дома находилась часть, и когда мы с мамой пешочком прогуливались, то там сидели ребята-пожарные и натирали свои каски, не такие как сейчас, а которые блестели и были с такими ирокезами, мне нравилось.

Я, наверное, в душе до сих пор рок-музыкант, хотя не умею играть на гитаре, разве что могу сыграть роль какого-то рок-музыканта.

Есть момент, когда человек "выстреливает", как у отца произошло с фильмом Белая птица с черной отметиной на Московском кинофестивале 1972 года, когда на утро ты просыпаешься знаменитым. Но ты этого не планируешь, ты работаешь для того, чтобы получить удовольствие, потому что это твоя любимая профессия. Когда ты получаешь удовольствие, соответственно и зритель получает удовольствие. Это просто честное отношение к своей работе, он был максималистом в своей профессии. Потому халтура — это не для этой профессии.

Было такое время, когда мы выходили на сцену и иногда казалось, что нас больше на сцене, чем зрителей в зале. Был такой невеселый период, кажется, начало 90-х, карбованцы, вот это все.

В театре мотивация одна — это качественный продукт для зрителя, плюс ты и в себе копаешься, работаешь над ролью. И твоя главная задача — хорошо сделать роль.

Мой отец говорил, что актер должен быть неуверенным в себе человеком, сомневаться, потому что это такая профессия, когда ты всегда сомневаешься: так сыграть или так сыграть. А когда есть сомнение — не то, что ты схватил Бога за бороду, — а когда есть сомнение, значит с тобой все нормально.

Сейчас я вам скажу, что ситуация с российскими актерами в Украине — это где-то 200 человек сейчас снимается. А когда их здесь двести, то наши двести "немножко не удел", и эту ситуацию надо регулировать.

Я говорю: "Ну послушайте, в России, чтобы иностранцу сняться на территории их страны, требуется разрешение на работу. Разрешение на работу стоит денег, продюсер платит деньги за иностранного актера, эти деньги идут, конечно, на кинематографические необходимости. Почему бы нам на государственном уровне не принять закон с разрешением на работу тех же российских актеров, который бы немного урегулировал ситуацию?"

Кино — это очень влиятельная магическая штука, и это идеология. Французы имеют идеологию в кино? Имеют. Итальянцы, испанцы имеют идеологию в кино, Россия имеет, и нам нужно иметь идеологию в кино.

Мы не должны думать: "Ага, значит завтра выйдет патриотический фильм, наконец-то". Он должен выходить каждый день. Это как мы пьем утром минеральную воду или чай, кофе, они должны быть постоянно.

Когда-то отец говорил: "Хотелось бы сделать театр, который бы играл только украинскую классику вроде японского театра кабуки, но сохраняющий традиции".

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