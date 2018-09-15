Кино, как подвиг. Рецензия на фильм Терри Гиллиама Человек, который убил Дон Кихота

В украинский прокат выходит долгожданная картина Человек, который убил Дон Кихота – проект для многих вовлеченных и в первую очередь для режиссера страшно мучительный. Растянувшиеся на 20 лет съемки, стартовали в 1998 году с неплохим бюджетом и Джонни Деппом вместе с Жаном Рошфором за пазухой, но наводнения, болезнь Рошфора, проблемы со страховкой и так далее и тому подобное все испортили.

Проект пришлось заморозить. По мотивам катастрофы даже сняли отличную документалку Затерянные в Ла-Манче. Потом его разморозили, но, кажется, само провидение намекало на то, что фильм лучше не снимать.

1. Сюжет

Наше время. Съемки рекламы где-то в Испании. Молодой и, как твердят окружающие, очень талантливый режиссер по имени Тоби впадает в творческий кризис. Чтобы выбраться из темной ямы отсутствия идей, Тоби отправляется в близлежащий поселок, где некогда, будучи студентом, он снял свой первый фильм, вдохновленный приключениями Дон Кихота. Благо сюжет рекламы тоже крутится вокруг знаменитого странствующего рыцаря.

Примерно с этого момента начинаются странности: Тоби то выпадает из прошлого, просыпаясь в мифическом Средневековье, где встречает вроде как настоящего Дон Кихота, то возвращается обратно и рискует попасть в руки местной полиции, то участвует в спектакле, фарсе, призванном развлечь русского олигарха с повадками невоспитанной обезьяны.

Воображение и реальность переплетаются, образуя странные, метафорические смыслы.

2. Сценарий и драматургия

Безусловно, Терри Гиллиам не тот человек, которого способна остановить неудача. Или даже череда неудач. Он режиссер-подвижник, для которого, кажется, не существует ничего, кроме идей в голове, которые в свою очередь надо обязательно реализовать на кинопленке.

И фильм Человек, который убил Дон Кихота носит на себе отпечаток этого усилия. Сюда же входят бесплодные попытки снять предыдущие версии, явная недостача денег на съемки финальной и бросающаяся в глаза радость перемешанная с поспешностью, с которой ее же и снимали. Метафорическое лицо “Дон Кихота” испещрено всеми возможными морщинами трудностей производства.

Поэтому и выглядит фильм соответственно. Здесь безусловно светится гений Гиллиама, способного создавать новые миры и подминать существующую реальность под себя. Но Человек, который убил Дон Кихота представляет из себя довольно беспорядочное, хаотичное, небрежное даже зрелище. Где-то спасает природное обаяние актеров, где-то – напористое обаяние режиссера. В остальном фильм смотрится, как вышедшая из-под контроля свадьба на городской свалке.

Учитывая все вышесказанное, хорошей точкой входа в картину, хорошим шагом к ее пониманию будет та самая история создания. Мытарства Гиллиама отлично рифмуются с путешествием вымышленного режиссера Тоби, который за два часа экранного времени побывал в статусах небожителя, преступника, Санчо Пансы, сумасшедшего. Оглядываясь на путь Терри Гиллиама, нетрудно будет увидеть подходящие периоды и из его жизни.

3. Картинка и актеры

В разное время на роль Тоби рассматривались уже упомянутый Джонни Депп, Джек О’Конелл, Юэн Макгрегор, на роль Дон Кихота – Жан Рошфор, Роберт Дюваль, Джон Херт. Итоговый выбор Адама Драйвера и Джонатана Прайса вписывается в эту линейку и не выглядит скорым, компромиссным решением.

Оба актера играют своих хрестоматийных персонажей достойно. Драйвер со склонной ему энергичностью и энтузиазмом, Прайс – с ноткой душевной трогательности. И Тоби, и Дон Кихот проходят через схожие периоды то отрицая свою природу, то принимая ее, то удивляясь всему происходящему, то принимая игру такой какая она есть, и со временем становятся двумя половинами одного целого. Если не конкретного человека, то концепта, образа. Человек, который убил Дон Кихота стал таким же Дон Кихотом.

Снятому на скорую руку фильму точно не хватает более тщательной проработки декораций, спецэффектов. Но дело спасает воображение Гиллиама и его воля, заставляющие двигаться весь этот нескладный механизм к своему финалу. В процессе это движение может немного наскучить, но зачастую все-таки завораживает.

7/10 – вердикт НВ

Двадцать лет режиссер гонялся за своим Дон Кихотом, а если вспомнить, что идея впервые была озвучена в 1989 году, то все тридцать. Когда же догнал, стало ясно, что сам Гиллиам давно стал таким себе Дон Кихотом от кинематографа. Где-то за этим опытом скрывается мудрость. Где-то в процессе просмотра фильма она всплывает. Что с этим в итоге делать не знает, вполне возможно, ни сам режиссер, ни тем более зритель.

Остается вместе с Терри Гиллиамом радоваться тому факту, что фильм, несмотря ни на что, состоялся.

Человек, который убил Дон Кихота

The Man Who Killed Don Quixote

Комедия, приключения

2018 год

США

Режиссер – Терри Гиллиам

В главных ролях: Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгорд, Оскар Хаэнада, Росси де Пальма, Жорди Молья и другие.

Читайте также: