Киллер с гарантией и Робин Гуд. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят фильмы, среди которых история о Робин Гуде от создателя Черного зеркала, легкая французская комедия о семерых неудачниках и криминальная трагикомедия о киллере с плохой карьерой.

Кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный выбрал самые интересные премьеры этой недели: Робин Гуд, Счастливые неудачники, Киллер с гарантией.

Приятного просмотра!

Робин Гуд. Отто Батхерст. С 29 ноября

Новый заход на территорию Робина из Локсли. Основа здесь та же: будущий благородный разбойник возвращается из очередного Крестового похода и становится свидетелем бесчинств, творимых властью вообще и шерифом Ноттингемским в частности. Отличается эстетика, что видно уже по трейлеру. Высокое Средневековье создатели фильма решили немного осовременить.

Режиссер Батхерст ранее работал над популярными сериалами (Острые козырьки, Черное зеркало). Одним из продюсеров картины значится Леонардо Ди Каприо. Главные роли сыграли: Тэрон Эджертон, Бен Мендельсон, Джейми Фокс, Джейми Дорнан и другие.

Счастливые неудачники. Жиль Леллуш. С 29 ноября

Несколько, а точнее семеро, мужчин, которым уже хорошо за сорок решили попробовать что-то новое и записались в муниципальный бассейн. Безобидное с виду решение приводит к целой серии забавных происшествий и возможно к некоторой переоценке ценностей.

В главных ролях цвет французской комедии: Матье Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Жан-Юг Англад, Виржини Эфира и другие.

Киллер с гарантией. Том Эдмундс. С 29 ноября

Криминальная трагикомедия с Томом Уилкинсоном в одной из главных ролей. Актер-ветеран играет киллера Лесли из организации под названием Гильдия убийц. Начальство давно недовольно Лесли и все пытается найти повод его уволить. И тут к ним обращается парень по имени Уильям. В жизни последнего ничего не складывается, и он устал стараться. Свести счеты с жизнью сам он не хочет, поэтому обращается в Гильдию убийц, а те ему подсовывают Лесли в надежде, что тот провалится. Кому здесь больше повезет: начальству, киллеру или потенциальной жертве? Вопрос с непредсказуемым ответом.

Кроме Уилкинсона в фильме сыграли: Анейрин Барнард, Кристофер Экклстон и другие.

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