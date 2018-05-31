Холостой выстрел. Рецензия на фильм Эскобар

В украинский прокат выходит биографическая криминальная лента Эскобар.

Частично основанная на книге некогда известной журналистки и телеведущей Вирджинии Вальехо под названием Любить Пабло, ненавидеть Эскобара, она балансирует между двумя этими чувствами, становясь то мелодрамой про любовь красавицы и чудовища, то криминальным триллером про попытки обуздать самого могущественного наркобарона в истории.

Книга Вальехо представляет из себя увлекательное чтиво, затрагивающее множество тем. Фильм же оставляет после себя чувство растерянности.

Сюжет

Начало 90-х. Чартерный рейс из Колумбии в США. На борту несколько человек, включая Вирджинию Вальехо и агента по борьбе с наркотраффиком, американца. Бывшая телезвезда бежит из своей родной страны из-за опасений за свою жизнь: ее ненавидит бывший любовник Пабло Эскобар, но основная угроза исходит от его врагов, убивающих всех некогда причастных к окружению мятежного колумбийца. Американский агент организовывает побег в обмен на информацию.

© Raul Soto/IMDb

Из рассказа Вальехо мы узнаем об ее первом знакомстве со знаменитым наркобароном. Последовавшим за ним стремительном романе, взлете Пабло, его политических амбициях, которые и стали причиной падения Эскобара на самое дно: от всенародного любимца и легенды для бедняков до парии, скрывающегося в джунглях отшельника, потерявшего уважение, кровавого тирана.

Сценарий и драматургия

Проблема картины испанца Фернандо Леона де Араноа в том, что балансирует она хоть и между любовь и ненавистью, но не над пропастью, в которой можно разглядеть человеческие пороки и страхи, а над травяной лужайкой на высоте одного метра. То есть фильму попросту не хватает смелости, нерва, решения выйти за рамки стандартной истории про криминального авторитета и его любовницу.

© Raul Soto/IMDb

Режиссер, и по совместительству сценарист, де Араноа, к слову, звезда испанского кинематографа, снявший у себя на родине несколько неплохих социальных драм, иногда пытается найти нестандартный ракурс во взгляде на историю Эскобара, но все заканчивается бензопилой и расчлененкой. Что уж говорить, если самый популярный режиссерский прием – каждые пятнадцать минут показывать голое пузо Эскобара, которое становится все больше по мере ускоряющегося падения наркобарона.

И дело тут не в том, что история Пабло Эскобара давно стала общим местом. Не без помощи популярного и гораздо более подробного сериала на Netflix. В конце концов, даже на самую избитую тему можно снять отличное кино. Дело в том, что режиссер подумал, что акцента на новом персонаже будет достаточно. Плюс – самые популярные испанские актер и актриса в мире.

Но самое главное, что поднаторевший на неспешных драмах, де Араноа совершенно растерянно себя чувствует в жанре криминального триллера. Он ему не дается. В итоге фильм не срабатывает ни как мелодрама под дулом пистолета, ни как криминальная история, замешанная на кокаине и крови.

© Raul Soto/IMDb

Картинка и актеры

При всем этом картина не опускается ниже серого, среднестатистического кино, но благодарить за это надо актеров и техническую группу, отвечающую за художественное оформление фильма.

Хавьер Бардем уже снимался у де Араноа и причем успешно: актер получил премию Гойя за лучшую мужскую роль. Здесь он тоже показывает высокий класс, но создается впечатление, что Бардем старается зря: наполняет своим талантом слишком маленький, лишенный достойного сценарного обрамления, сосуд. Его Эскобар видится слоном в посудной лавке.

© Raul Soto/IMDb

Примерно то же самое касается и Пенелопы Крус. Ее Вальехо явно интересная женщина, но и прописать ее можно было бы гораздо интереснее. Судя по некоторым моментам, во время встреч с американским агентом, например, персонаж она многогранный.

Агента играет Питер Сарсгаард и делает он это в обычной для себя, ироничной и проницательной манере. Немного похоже на его последнюю роль в сериале Призрачная башня, но без такой детализации, конечно.

В остальном перед нами стандартный набор: пролеты над джунглями, прогулка по трущобам, аккуратно состаренная Флорида, красиво стилизованные интерьеры. Видно, что деньги потрачены не зря.

© Raul Soto/IMDb

Эскобар – вердикт НВ

5/10

В оригинале фильм носит название Loving Pablo. Взяв только половину названия из своего первоисточника, картина Фернандо Леона де Араноа видится неполноценной, урезанной частью большой человеческой трагедии.

Фильм Эскобар словно мигающая лампочка, выхватывающая фрагменты интерьера вычурно обставленной комнаты, в которой происходит что-то важное, но недоступное. А потом свет и вовсе гаснет.

Эскобар

Loving Pablo

Криминальная драма

2018 год

США

Режиссер – Фернандо Леон де Араноа

В главных ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Дэвид Охальво, Джульет Рестрепо, Дэвид Валенсия и другие.

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