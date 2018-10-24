Хэллоуин и Киевская неделя критики. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинский прокат наконец выходит долгожданная последняя работа Гаспара Ноэ, которая наделала шуму на Каннском кинофестивале, режиссерский дебют актера Пола Дано, а также документальный фильм Кто украл Бэнкси.

Кроме того, киноманы смогут насладиться новым фестивальным кино, а также украинской классикой в рамках Киевской недели критики.

Посмотреть точно будет что!

Хэллоуин. Дэвид Гордон Грин. С 25 октября.

Иногда они возвращаются. И иногда это хорошо. По крайней мере фильм Дэвида Гордона Грина обещает стать лучшей серией популярной хоррор франшизы после оригинального Хэллоуина 1978 года, который снял Джон Карпентер.

Новая лента игнорирует все предыдущие, кроме оригинала, и подхватывает историю Лори Строд и Майкла Майерса спустя 40 лет после последней вылазки маньяка в городок Хэддонфилд. Почти половину столетия Майкл провел в психиатрической клинике для особо опасных преступников. Воспользовавшись плановым переездом в другое исправительное заведение, Майерс сбегает. Беспечные жители окрестностей и не подозревают о нависшей над ними смертельной угрозе, но только не Лори Строд. За 40 лет она так ничего и не забыла, зато успела основательно подготовиться к возможному побегу своего заклятого врага. Только ставки в этой борьбе теперь выше: у Лори есть взрослая дочь и внучка-подросток.

Про этот фильм достаточно знать два факта: к главной роли всей своей жизни вернулась Джейми Ли Кертис, а его сценарий благословил сам Карпентер.

Экстаз. Гаспар Ноэ. С 25 октября.

Привет из Каннского кинофестиваля-2018. Известный своим экстремальным подходом к манере повествования французский режиссер Гаспар Ноэ снял свой самый титулованный фильм. По крайней мере, пресса в основном в восторге.

Сюжет прост: в одном особняке собираются выпускники танцевальной школы. Ребята готовят номер, а после решают отметить выпуск. Штука в том, что в сангрию кто-то добавил LSD. Празднование приобретает галлюциногенный размах и непредсказуемый оборот.

Из известных актерских имен здесь только София Бутелла. Остальные – в большинстве своем профессиональные танцоры.

Дикая жизнь. Пол Дано. С 25 октября.

Режиссерский дебют одного из самых талантливых молодых (относительно) актеров США. Перед нами пронзительная семейная драма высшей пробы. 60-е, американская глубинка. Семья – мама, папа, сын – переезжают в Монтану. По приезду мама встречает другого мужчину и влюбляется в него. Брак трещит по швам. Сын наблюдает за происходящим, а вместе с ним и зрители.

Главные роли в фильме сыграли Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган, Эд Оксенбульд и Билл Кэмп. Сценарий написали Дано со своей девушкой Зои Казан.

Кто украл Бэнкси. Марко Прозерпио. С 25 октября.

Документальный фильм на злобу дня. Во-первых, он про самого известного художника современности, плюс – старт в прокате на очередном пике популярности Бэнкси, связанном с уничтоженной картиной и аукционом. Во-вторых, он затрагивает тему Палестино-израильского конфликта.

В 2007-м Бэнкси решил нарисовать граффити на стене, разделяющей Палестину и Израиль. Через некоторое время одному таксисту, арабу, пришла в голову идея вырезать часть стены вместе с рисунком художника и продать ее. Фильм Прозерпио описывает сам процесс кражи и рассказывает о реакции жителей обеих сторон конфликта на рисунок и его пропажу.

Закадровый текст читает Игги Поп.

Фестиваль Киевская неделя критики. С 26 октября.

Вполне возможно, главное событие киноосени. Целую неделю зрителям столичного кинотеатра Жовтень будут показывать хорошее кино: старое украинское в соответствующей программе, новое фестивальное – в отдельной программе и ретроспективу Ингмара Бергмана – целых шесть фильмов.

Среди прочего, тут можно будет увидеть последнего Ларса фон Триера, нашумевший хоррор Мэнди с Николасом Кейджем, Арсенал Довженко, Шепоты и крики, Счастливого Лазаря и многое другое.

Полное расписание Киевской недели критики смотрите здесь.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook