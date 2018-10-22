Катрин Денев – 75. Лучшие фильмы легендарной актрисы

Сегодня, 22 октября, само воплощение женственности, интеллигентности, женского достоинства великолепная актриса уже давно получившая приставку легендарная Катрин Денев отмечает 75-летие.

Попробуйте сходу назвать свой самый любимый фильм с участием великолепной Катрин Денев. Уверены, получится. Нам удалось сходу назвать сразу семь картин. Сегодня вечером стоит обязательно посмотреть один из фильмов из этого списка, или ваш любимый, если вы не нашли ее в этой подборке. Пересмотреть, мысленно поблагодарить за целый спектр эмоций, который она нам дарила и продолжает дарить. Так, в 2018 году в прокат вышла комедия Плохие семена (Mauvaises herbes) режиссера Хейрона с участием Денев.

Шербурские зонтики

Год выпуска: 1964

Режиссер: Жак Деми

Роль: Женевьева

Награды: Золотая пальмовая ветвь, четыре номинации на Оскар

Здесь впервые Катрин Денев появилась со светлыми волосами и больше не изменяла своему образу. Грустная история о первой любви, в которой есть все – встреча, разлука и возвращение.

Отвращение

Год выпуска: 1968

Режиссер: Роман Полански

Роль: Кэрол Леду

Награды: Серебряный медведь, приз ФИПРЕССИ

20-летняя маникюра – девушка с неустойчивой психикой. Она нерешительна, интроверт и живет в каком-то своем мире. Кэрол неприятны мужчины. Когда ее сестра, с которой она снимает квартиру, и любовник сестры уезжают в отпуск – психическое расстройств Кэрол проявляются во всей красе. Отвращение – первый фильм из трилогии Романа Полански, в нее входят также фильмы Ребенок Розмари и Жилец.

Последнее метро

Год выпуску: 1981

Режиссер: Франсуа Трюффо

Роль: Марион Стайнер

Награды: 10 премий Сезар

В этом фильме Катрин сыграла в паре со своим другом и частым партнером по съемочной площадке Жераром Депардье. Париж окупирован. Муж Марион – еврей и директор театра, поручает управление театром своей жене, а сам скрывается в подвалах. Она принимает на работу молодого актера, с которым со временем у нее завязывается роман.

Индокитай

Год выпуская: 1992

Режиссер: Режис Варнье

Роль: Элиана

Награды: Оскар, Золотой глобус, шесть Сезаров

Действия фильма происходят во Французском Индокитае в 30-х годах прошлого века. Полный переживаний фильм рассказывает об истории владелицы плантаций, француженке Элиане и ее приемной дочери, круглой сироты Камиллы, богатой наследницы вьетнамской императорской династии, который влюбились в одного человека – молодого морского офицера Жана-Батиста. События фильма разворачиваются на фоне борьбы Вьетнама за независимость от Франции.

Танцующая в темноте

Год выпуска: 2000

Режиссер: Ларс фон Триер

Роль: Кэти

Награды: Золотая пальмовая ветвь, номинация на Оскар



Кетрин Денев играет в фильме лучшую подругу главной героини Сельмы, роль которой исполняет Бьорк. Сельма почти ослепшая в следствии тяжелой болезни, работает на фабрике и копит деньги на операцию сына, у которого тоже начала развиваться эта же болезнь.

Восемь женщин

Год выпуская: 2001

Режиссер: Франсуа Озон

Роль: Габи

Награды: Серебряный медведь, 11 премий Сезар

Комедия по одноименной пьесе Робера Тома. В большом особняке во Франции живет большая семья – глава семейства Марсель, его жена Габи, ее сестра Огюстина с их матерью, их дочь Катрин, две служанки, кухарка и горничная. Однажды утром Марселя находят с ножом в животе.

Поцелуй Беатрис

Год выпуска: 2017

Режиссер: Мартен Прово

Роль: Беатрис

Награды: нет

Клер, роль которой исполняет Катрин Фро, мать взрослого сына, работает акушеркой в больнице, ведет размеренную неспешную жизнь, которой вполне довольна. Но тут в ее жизнь врывается давно позабытая любовница ее покойного отца Беатрис, которая исчезла из нее 30 лет назад.

С днем рождения, Катрин! Многие лета!

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