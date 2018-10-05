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Капитан Америка покинул Мстителей

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Американский актер Крис Эванс, который известен по роле Капитана Америки, заявил, что больше не будет сниматься в фильмах про Мстителей.

Он отметил, что после завершения съемок фильма Мстители: Война бесконечности, его контракт с Marvel Studios истек.

"Официально закончил работу над Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше", - заявил актерю

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