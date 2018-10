Капитан Америка покинул Мстителей

Американский актер Крис Эванс, который известен по роле Капитана Америки, заявил, что больше не будет сниматься в фильмах про Мстителей.

Он отметил, что после завершения съемок фильма Мстители: Война бесконечности, его контракт с Marvel Studios истек.

"Официально закончил работу над Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше", - заявил актерю

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.