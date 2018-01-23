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Капитализация Netflix превысила 100 миллиардов долларов

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Во время рождественских каникул телеканал получил больше подписчиков, чем расчитывал

Во время рождественских каникул телеканал получил больше подписчиков, чем расчитывал

Капитализация популярного американского сервиса просмотра потокового видео Netflix впервые с момента создания превысила 100 миллиардов долларов.

Одной из причин в компании называют небывалый приток подписчиков в декабре, после чего акции Netflix выросли на 8%, передает CNBC.

Всего в четвертом квартале 2017 года телеканал получил 8,33 миллиона подписчиков.

Также отмечается, что прибыль за последних три месяца составила 3,29 миллиардов долларов при ожиданиях в 3,28.

Ранее американский онлайн-кинотеатр Netflix подвел итоги года и определил лучшие сериалы, вышедшие на экраны в 2017 году.

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