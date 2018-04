Канны-2018: Объявлена официальна программа кинофестиваля

В четверг, 12 апреля, организаторы объявили официальную программу 71-го Каннского кинофестиваля.

Список фильмов, вошедших в конкурсную программу Канн и программу Особый взгляд, а также которые будут показаны вне конкурса, огласил генеральный директор кинофестиваля Тьери Фремо.

Как и сообщалось ранее, 71-й фестиваль в Каннах откроет лента Все знают (Todos Lo Saben) режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Кроме ленты Фархади, в основной конкурс попали фильмы:

На войне (At War) Стефана Бризе

Догмен (Dogman) Маттео Гарроне

Образ и речь (Le Livre D’image) Жана-Люка Годара

Асако 1 и 2 (Netemo Sametemo (Asako I & Ii)) Рюсуке Хамагучи

Прости ангел (Sorry Angel) Кристофа Оноре

Девушки солнца (Girls Of The Sun) Евы Хассон

Пепел – самый чистый белый (Ash Is Purest White) Жанг Ке Жиа

Злодюжки (Shoplifters) Хирокадзу Корээда

Капернаум (Capernaum) Надин Лабаки

Горящий (Burning) Ли Чан Донг

Черный куклуксклановец (BlackkKlansman) Спайка Ли

Под Сильвер-лэйк (Under The Silver Lake) Дэвида Роберта Митчелла

Три лица (Three Faces) Джафара Панахи

Холодная война (Cold War) Павла Павликовски

Счастливый Лазарь (Lazzaro Felice) Аличии Рорвахер

Йомеддин (Yomeddine) Эй. Б. Шоуки

Лето Кирилла Серебренникова

Программа Особый взгляд:

Граница (Gräns) Али Аббаси

София (Sofia) Мейем Бенм-Барек

Длинное путешествие в ночь (Long Day's Journey Into Night) Би Гана

Ангельское лицо (Angel Face) Ванессы Фильо

Девушка (Girl) Лукаса Донта

Манто (Manto) Нандиты Дас

Эйфория (Euphoria) Валерии Голино

Sextape Антуана Дерозьера

В моей комнате (In My Room) Ульриха Келера

Моя любимая ткань (My Favorite Fabric) Гайи Джиджи

Собиратели урожая (Die Stropers) Этьена Каллоса

Друг (Rafiki) Ванури Кайю

Little Tickles Андреа Бесконда и Эрика Метайе

Ласковое безразличие мира (The Gentle Indifference Of The World) Адильхана Ержанова

Ангел (El Angel) Луиса Ортеги

Вне конкурса покажут документальный фильм Вима Вендерса Папа Франциск – Человек своих слов, Шпион, ушедший на север Юна Джон-бина, Десять лет в Таиланде Апичатпонга Вирасетакуна Мертвые души Ван Бинга и фильм Хан Соло: Звездные войны. Истории Рона Говарда.

