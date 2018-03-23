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Несвоевременный бардак. Каннский кинофестиваль ввел запрет на селфи на красной дорожке

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Мобильные телефоны нарушают величественность Канн

Мобильные телефоны нарушают величественность Канн

Организаторы Каннского кинофестиваля ввели официальный запрет на селфи знаменитостей на красной дорожке. Это результат многолетней борьбы директора фестиваля Тьерри Фремо с привычкой селебрити запечатлевать себя, а также фотографироваться с фанатами по их просьбе.

В интервью журналу Film francais Фремо сообщил, что он и президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур решили "полностью запретить" селфи на 71-м фестивале в Каннах, который пройдет с 8 по 19 мая, передает Hollywood Reporter.

"Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи", препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля в целом, сказал Фремо, заявив, что мобильные нарушают величественность Канн и на практическом уровне замедляет движение по дорожке.

Фремо с самого начала был противником селфи, называя процедуру "смешной и гротескной". Но предыдущие призывы прекратить эту практику оказали небольшое влияние.

 

Фото: ЕРА



Говоря еще об одном решении, направленном на восстановление престижа Канн, Фремо сообщил, что конкурсные фильмы больше не будут показываться для прессы и публики накануне официальной мировой премьеры. Вместо этого пресса и критики будут смотреть фильмы из конкурсной программы одновременно с праздничной аудиторией в соседнем кинотеатре. В случае с фильмам, премьера которых назначена на 22:00, прессе придется подождать до следующего утра.

Канны и другие международные фестивали в последние годы жаловались на то, что фестивальные показы потеряли часть своего очарования из-за критиков, которые смотрят тот же фильм ранее и часто публикуют свои отзывы, не дожидаясь официальной мировой премьеры.

 

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