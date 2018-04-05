Каннский кинофестиваль откроет фильм с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом

Психологический триллер Все знают оскароносного режиссера Асгара Фархади откроет 71-й Канский международный кинофестиваль.

Как пишет Variety, картина Все знают (Todos Lo Saben) станет вторым фильмом на испанском языке, когда-либо открывавшим Канны. Первым в 2004 году стало Дурное воспитание Педро Альмодовара.

Такой выбор, отмечает издание, наглядно отражает планы руководителя фестиваля Тьерри Фремо, который в последние годы нацелился на то, чтобы открывать Канны фильмами одобренных критиками режиссеров и с привлекательным актерским составом.

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Главные роли в фильме-открытии сыграли Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Рикардо Дарин. Его снимали в Торрелагуне, небольшом городке к северу от Мадрида.

Фото: EPA

По сюжету картины, Лаура (Пенелопа Круз) вместе со своей семьей едет из Буэнос-Айреса в родную деревню в Испании на праздник. Однако приезд к родственникам нарушается событиями, которые меняют ход жизни персонажей.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.

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