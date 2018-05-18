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Каннский кинофестиваль назвал украинца Сергея Лозницу лучшим режиссером

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Сергей Лозница передал обращение на церемонию в Каннах в поддержку Олега Сенцова

Сергей Лозница передал обращение на церемонию в Каннах в поддержку Олега Сенцова

Жюри второй по значимости конкурсной программы Особый взгляд Каннского фестиваля дало премию за лучшую режиссуру украинцу Сергею Лознице за его фильм Донбасс.

Об этом 18 мая сообщает украинский копродюсер картины компания Arthouse Traffic.

Прокат фильма запланирован на 2018 год.

Сам режиссер не смог посетить церемонию, но передал обращение со словами поддержки политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в России.

Полный список победителей здесь.

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