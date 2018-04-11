Любовь и Годар. Каннский кинофестиваль-2018 представил официальный постер

Организаторы Каннского кинофестиваля обнародовали официальный постер 71-го киносмотра, который стартует 8 мая. На плакате изображен фильм Жан-Люка Годара Безумный Пьеро 1965 года.

Плакат, созданный 27-летним графическим дизайнером Флоре Макином, вдохновлен работой французского фотографа Жоржа Пьера и изображает звезд фильма Безумный Пьеро Жана-Поля Бельмондо и Анну Карину. Актеры высовываются из своих стоящих рядом автомобилей, чтобы поцеловать друг друга.

© Georges Pierre

За свою 30-летнюю карьеру фотограф Жорж Пьер успел поработать с некоторыми из крупнейших имен французского кино, включая Годара, Жака Риветта, Алена Рене, Луи Маля, Робера Энрико, Клода Соте и Бертрана Тавернье, а также кинематографистов-иностранцев, таких как польские режиссеры Анджей Жулавски и Анджей Вайда.

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Прошлогодний плакат фестиваля вызвал споры после того, как было выдвинуто предположение, что изображение итальянской актрисы Клаудии Кардинале было отредактировано, чтобы она казалась худее. Сама Кардинале тогда заявила: "Это плакат, который помимо изображения меня представляет собой танец, полет. Фотография была отретуширована, чтобы подчеркнуть эффект легкости и превратить меня в персонажа мечты; это сублимация. Озабоченности реализмом здесь не место".

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.

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