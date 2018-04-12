Каннский фестиваль подарит тысяче киноманов бесплатные пригласительные

Ежегодно на Каннском кинофестивале собираетя множество звездных гостей: актеров, режиссеров, продюсеров и других деятелей киноиндустрии. На этот раз попасть на кинопоказы сможет любой киноман в возрасте от 18 до 28 лет. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Организаторы одного из старейших и наиболее престижных в мире кинофестивалей, который в этом году будет проходить с 8 по 19 мая, объявили о розыгрыше бесплатных пригласительных для зрителей от 18 до 28 лет.
Чтобы стать обладателем заветного билета, претендентам нужно подать заявку и написать мотивационное письмо о том, почему именно они должны попасть на фестиваль. Среди заявок выберут тысячу счастливчиков, которые смогут посетить любые кинопоказы в течение трех финальных дней фестиваля – 17, 18 и 19 мая.
Если вы без ума от кино и вам 18-28 лет, можете испытать удачу и заполнить форму заявки.
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