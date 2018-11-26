Камере нельзя лгать. Одинадцать высказываний Бернардо Бертолуччи о кино, жизни и смерти

Сегодня, 26 ноября не стало гения мирового кинематографа Бернардо Бертолуччи. Режиссер за свою жизнь удостоен премий Оскар, Золотой глобус, Сезар, Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Золотого льва Венецианского кинофестиваля.

Бертолуччи родился в семье, связанной с миром искусства. Его отец был поэтом, профессором истории искусств и поддерживал сына в стремлении снимать кино. В 1960-х Бертолуччи впервые экспериментировал, снимая короткометражки.

В 1970-х он начал создавать самостоятельные полнометражные работы, которые принесли ему первый серьезный успех. Именно в 1970-м вышла его лента Конформист. Сложная лента с Жаном-Луи Трентиньяном в главной роли получила два приза на Берлинском кинофестивале, а также была номинирована на "Золотой глобус", "Оскар" и другие престижные награды.

1972-й год ознаменовался выходом, пожалуй, самой скандальной картины Бертолуччи Последнее танго в Париже. Режиссер полностью раскрыл идею того, что многое в жизни человека основано на чувственности и страсти.

Премьера Последнего танго в Париже. Бертолуччи и Шнайдер. Фото: Getty Images

В 80-е Бертолуччи отправляется на Восток, где снимает Последнего императора. Лента удостоилась всемирного признания и девять "Оскаров" - весомое тому подтверждение.

В 1995-м Бертолуччи после многолетнего перерыва возвращается в Италию, где снимает Ускользающую красоту, которую одни хвалили, а другие – иронизировали над стареющим мастером, вменяя ему в вину желание экранизировать Лолиту на свой лад.

Самой выдающейся картиной последних лет стали Мечтатели с Евой Грин и Луи Гаррелем в главных ролях. Особых наград картина не удостоилась, но любви публики и синефилов - сполна.

Последние фильмы Бертолуччи рассказывают нам о героях-подростках, которые только начинают жить. Возможно, в преклонном возрасте сам режиссер, освободился от всех предрассудков и переосмыслил свою жизнь в открытых, витальных картинах, наполненных жизненной энергией, страстью и любовью.

Фото: Getty Images

Сегодня мы вспоминаем самые выдающиеся цитаты итальянского гения.

1. Что я точно знаю, так это что кинокамере нельзя лгать, рано или поздно реальность в нее ворвется и вымысел должен будет слиться с правдой.

2. Вероятно, у меня сильная склонность к подражанию, поэтому я в конце концов и спрятался за кинокамерой, способной, как никакая иная вещь на свете, создавать подобие жизни, зеркало, которому нельзя солгать.

3. Я люблю успех, хотя порой плата за него высока. Это не банальная фраза — после успеха у меня часто наступает период душевной агонии. К примеру, я снял «Последнее танго», когда мне исполнилось то ли 30, то ли 31. Помню мои портреты на обложках журналов Time, Newsweek. Это было как ураган для моей психики. Успех – тяжелая пища для размышлений, но после того, как ее переваришь, приходит ощущение счастья.

4. У меня есть предложение: нужно принять закон, запрещающий монтаж или, по крайней мере, не позволяющий делать больше 20 склеек в одном фильме.



5. Каждый мой фильм – это история любви с актером.

6. Снимать - значит жить, а жить - значит снимать. Это очень просто: нужно в течении одной секунды посмотреть на предмет, на лицо и суметь увидеть его двадцать четыре раза. В этом весь секрет.

7. Косячок в Мечтателях появляется только во второй половине фильма, в сцене в ванной. До того момента Изабель и Тео, так же как Элизабет и Поль, Кокто, - под кайфом без всяких наркотиков: "Наркотик существовал с самого рождения, Элизабет и Поль носили в крови это волшебное вещество".

Фото: Getty Images

8. Что до меня, то я испытал бы огромную радость, если бы молодые люди, которые смотрят Мечтателей, обнаружили, что были времена, причем не так давно, когда такие же молодые люди ложились спать с сознанием того, что они проснутся не завтра, а в будущем, в другом мире. В общем, если тогда бунтовать было справедливо, то сейчас - еще справедливее.

9. Я прибегаю к помощи психоаналитиков, в частности, к анализу, который Фрейд назвал interminable. До обращения к психоанализу я оставался более скрытным, мне было трудно общаться. Психоанализ изменил не только меня, но и мои фильмы. У меня был синдром мегамании, который я частенько наблюдаю у своих друзей и коллег. У Копполы, например. Сейчас я работаю с четвертым по счету аналитиком – первые двое умерли, от третьего я ушел.

10. Я никогда не скорбел по-настоящему, по поводу смерти Энцо и других друзей, ушедших навсегда. Потому что траур - это тяжелейший надгробный камень, в который замуровываются наши чувства к человеку, которого больше нет, и, кроме того, это способ удалить, отодвинуть, навсегда закрыть его, как могильной плитой.

11. Я научился понимать значение слова "сострадание" так, как его понимают буддисты. Это выражение не только доброты, как в католицизме, но знание доброты. Сострадать - значит понимать причины страдания другого.

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