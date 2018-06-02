Камбербэтч защитил курьера от хулиганов

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов недалеко от Бейкер-стрит в центре Лондона.

Об этом сообщает BBC Украина.

В пятницу вечером Камбербэтч с женой Софи Хантер ехал в такси в районе Мэрилебон в центре Лондона, когда увидел, как четыре человека бьют велосипедиста. Курьер доставлял клиентам заказ. Заметив как кто-то дает велосипедисту по голове бутылкой, актер крикнул: "Оставьте его в покое!".

Водитель такси тоже бросился спасать курьера.

"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, который борется с бандитами на Бейкер-стрит", - рассказал водитель.

Камбербэтч признался, что это был его долг.

"Я сделал это просто потому, что должен был это сделать, ну вы понимаете", - сказал Камбербэтч.

Самим нападавшим удалось скрыться.

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