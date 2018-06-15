Юэн МакГрегор снимется в сиквеле культового хоррора Сияние

Популярный актер Юэн МакГрегор снимется в киноадаптации романа писателя Стивена Кинга Доктор Сон - продолжении культового фильма ужасов Сияние.

В сиквеле Сияния, производством которого занимается Warner Bros., актер появится в роли Дэнни Торрэнса, пишет Variety.

По словам источников, Стивен Кинг одобрил выбор МакГрегора на эту роль.

Режиссером картины станет Майк Фланаган, известный по адаптации Netflix романа Кинга Игра Джералда.

Warner Bros. планировала снять этот фильм, как и приквел Сияния - Оверлук Отель, в течение многих лет.

Доктор Сон покажет, как травма, пережитая в детстве в Оверлук Отеле, повлияла на Дэнни Торрэнса во взрослой жизни. Он стал отражением его отца-убийцы, с вспышками ярости и проблемами с алкоголем, который притупляет его боль. Дэнни работает в местном хосписе: помогает безнадежно больным людям подготовиться к смерти.

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Оригинальную адаптацию Сияния снял культовый режиссер Стэнли Кубрик. Главные роли исполнили Джек Николсон и Шелли Дюваль, а маленького Дэнни Торрэнса воплотил Дэнни Ллойд. Фильм, собравший всего 44 млн долларов при бюджете в 19 млн, считали кассовым провалом, однако со временем он стал считаться одним из величайших фильмов своего жанра.