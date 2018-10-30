Йо-хо-хо и бутылка рома. Лучшие работы Давида Черкасского

Сегодня, 30 октября, на 88 году жизни, через два месяца после инсульта, умер знаменитый художник-мультипликатор, режиссер, сценарист, народный артист Украины Давид Черкасский. Приключения капитана Врунгеля, Доктор Айболит и Остров сокровищ, наверное, один из самых веселых мультфильмов-мюзиклов советского периода, на которых выросло целое поколение.

Держим пари, вы легко определите, откуда следующие цитаты, ставшие крылатыми: «Старший помощник Лом. Достать из трюма… шампанское! И выстрелить пробками за корму!», «Характер скверный. Не женат», «Спасибо, доктор», «Фукс, вы неуч, просто жуть, Хоть садись за парту», «Доктора, доктора, скорей!», «Джим Гокинс, очень хороший и вежливый мальчик, слушает маму, каждое утро делает зарядку».

Еще в шесть лет маленький Давид посмотрел первый мультфильм и на всю жизнь влюбился в этот жанр. Рисовать учился самостоятельно, а по профессии был инженером-строителем. Когда в 1959 году на Киевнаучфильме объявили об организации цеха мультипликации, отнес им свои рисунки и был зачислен в штат. Стажировку проходил на студии Союзмультфильм у «отца» Ну, погоди! Вячеслава Котеночкина.

Работы Давида Черкасского легко узнаваемы. А некоторые мы так и вовсе смотрели, признайтесь, раз двадцать: смотрели, повторяли слово в слово и подпевали. Отличительная особенность его мультфильмов – яркая музыкальная составляющая и искрометный юмор, который понятен и детям, и взрослым. Можно было представить, как горели глаза у команды и как весело и легко над ними раболось. По крайней мере, такое впечатление они производят.

Давайте еще раз пересмотрим любимые мультфильмы, вспомним мастера и проникнемся отличным настроением! «Йо-хо-хо и бутылка рома» за вас, Давид Янович!

Волшебник Ох

1971 год

Вокруг света поневоле

1973 год

Приключения капитана Врунгеля

1976 – 1979 год

Доктор Ай-болит

1984 год

Остров сокровищ

1986 – 1988 год

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