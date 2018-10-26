«Я тебя никогда не забуду». Лучшие роли Николая Караченцова

После продолжительной болезни сегодня, 26 октября, умер Николай Караченцов. Завтра, 27 октября, ему должно было бы исполнится 74 года.

«Я всегда хотел быть первым артистом в мире... и не меньше», - сказал однажды советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов в интервью в телепередаче Кто там. Актеру повезло жить и творить в то время, когда работали и творили лучшие режиссеры и снимали лучшие фильмы. Караченцов – разноплановый актер с характерными голосом и внешностью, яркой, запоминающейся улыбкой, очаровательной щербинкой между зубами, обаянию которой невозможно было не поддаться. Неважно, главную роль играл Николай в фильме, или роль второго плана – он неизменно запоминался и каждый фильм имеет право громко именоваться – фильм с участием Николая Караченцова, ведь в нем он оставлял частичку своей харизмы.

Николай Карченцов родился 27 октября 1944 года в Москве на Чистых прудах. Его отец Петр Яковлевич Караченцов был художником-графиком в журнале Огонек, мать же Янина Брунак – балетмейстером постановщиком в крупнейших музыкальных театрах Советского союза, в том числе и в Большом театре. Их сын Николай не мог не выбрать творческий путь в жизни.

«Живут же люди… Влюбляются, ходят в театры, в библя…», «Сэр, это был мой бифштекс», «Урри, где у него кнопка», «Венец творенья дивная Диана, в котором нет ни одного изъяна», «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу…» и еще многие цитаты из фильмов стали крылатыми, и многие из них мы повторяем в обыденной жизни.

Мы тебя никогда не забудем, Николай Караченцов, Урри, Билли, маркиз Риккардо и Пастрана. Самое время пересмотреть фильмы, которые напомнят о том, что человек живет, пока о нем помнят, актер живет, пока смотрят фильмы с его участием.

Старший сын

1975 год

Роль Владимира Бусыгина

Собака на сене

1977 год

Роль Маркиз Рикардо

Приключения Электроника

1979 год

Роль Урри, ганстера из банды Стампа

Благочестивая Марта

1980 год

Роль Пастрана

Остров сокровищ

1982 год

Роль пирата Черный пес

Рок-опера Юнона и Авось

1983 год

Роль графа Резанова

Батальоны просят огня

1985 год

Старший лейтенант Николай Орлов

Человек с бульвара Капуцинов

1987 год

Роль ковбоя Билли

Раз, два – горе не беда!

1988 год

Роль короля Жан-Жана Заморского

Дежа Вю

1989 год

Роль Мишки Япончика

Криминальный квартет

1989 год

Роль майора Милиции Марата Муханова

Подземелье ведьм

1990 год

Роль Жана Лемонта

Чокнутые

1991 год

Роль Родиона Ивановича Кирюхина

Тартарен из Тараскона

2003 год

Совиньи, мнимый граф Безансон

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