«Я тебя никогда не забуду». Лучшие роли Николая Караченцова

После продолжительной болезни сегодня, 26 октября, умер Николай Караченцов. Завтра, 27 октября, ему должно было бы исполнится 74 года.
«Я всегда хотел быть первым артистом в мире... и не меньше», - сказал однажды советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов в интервью в телепередаче Кто там. Актеру повезло жить и творить в то время, когда работали и творили лучшие режиссеры и снимали лучшие фильмы. Караченцов – разноплановый актер с характерными голосом и внешностью, яркой, запоминающейся улыбкой, очаровательной щербинкой между зубами, обаянию которой невозможно было не поддаться. Неважно, главную роль играл Николай в фильме, или роль второго плана – он неизменно запоминался и каждый фильм имеет право громко именоваться – фильм с участием Николая Караченцова, ведь в нем он оставлял частичку своей харизмы.
Николай Карченцов родился 27 октября 1944 года в Москве на Чистых прудах. Его отец Петр Яковлевич Караченцов был художником-графиком в журнале Огонек, мать же Янина Брунак – балетмейстером постановщиком в крупнейших музыкальных театрах Советского союза, в том числе и в Большом театре. Их сын Николай не мог не выбрать творческий путь в жизни.
«Живут же люди… Влюбляются, ходят в театры, в библя…», «Сэр, это был мой бифштекс», «Урри, где у него кнопка», «Венец творенья дивная Диана, в котором нет ни одного изъяна», «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу…» и еще многие цитаты из фильмов стали крылатыми, и многие из них мы повторяем в обыденной жизни.
Мы тебя никогда не забудем, Николай Караченцов, Урри, Билли, маркиз Риккардо и Пастрана. Самое время пересмотреть фильмы, которые напомнят о том, что человек живет, пока о нем помнят, актер живет, пока смотрят фильмы с его участием.
Старший сын
1975 год
Роль Владимира Бусыгина
Собака на сене
1977 год
Роль Маркиз Рикардо
Приключения Электроника
1979 год
Роль Урри, ганстера из банды Стампа
Благочестивая Марта
1980 год
Роль Пастрана
Остров сокровищ
1982 год
Роль пирата Черный пес
Рок-опера Юнона и Авось
1983 год
Роль графа Резанова
Батальоны просят огня
1985 год
Старший лейтенант Николай Орлов
Человек с бульвара Капуцинов
1987 год
Роль ковбоя Билли
Раз, два – горе не беда!
1988 год
Роль короля Жан-Жана Заморского
Дежа Вю
1989 год
Роль Мишки Япончика
Криминальный квартет
1989 год
Роль майора Милиции Марата Муханова
Подземелье ведьм
1990 год
Роль Жана Лемонта
Чокнутые
1991 год
Роль Родиона Ивановича Кирюхина
Тартарен из Тараскона
2003 год
Совиньи, мнимый граф Безансон
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