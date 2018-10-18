Андрей Хлывнюк, Оксана Забужко и другие. Знаменитости на премьере фильма Донбасс Сергея Лозницы

17 октября в кинотеатре Оскар состоялась киевская премьера драмы Донбасс Сергея Лозницы. Фильм представляла съемочная группа, а посмотреть его собралось много известных украинцев.
Фильм-кандидат на премию Оскар от Украины представили режиссер Сергей Лозница, ко-продюсер Денис Иванов и творческая группа фильма: актеры Людмила Смородина, Елена Репина, Олеся Жураковская, Елена Хижна, Галина Корнеева, Валерий Пасечник, Нина Антонова, Ирина Кравченко, Сергей Смеян, Евгений Чепурняк, Арсен Босенко и другие члены съемочной группы.
Премьеру Донбасса посетили глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, писательница Оксана Забужко, певцы Андрей Хлывнюк, Pianoбой, Джамала, актрисы Наталья Васько и Ирма Витовская, режиссеры Ярослав Лодыгин, Ахтем Сеитаблаев, Тоня Ноябрева, писатель Антон Фридлянд, директор издательства Основы Дана Павлычко, ведущие Слава Соломка, Влад Фисун, Янина Соколова, Алексей Дивеев-Церковный, продюсер Анатолий Ерема и многие другие.
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Тринадцать коротких сюжетов ленты показывают панораму жизни на оккупированных территориях. За основу сценария фильма взяты любительские видеоролики, снятые на оккупированных территориях и отобранные режиссером.
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