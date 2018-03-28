Итальянский триллер и фестиваль анимации. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе киноманы смогут посмотреть новые интересные фильмы, среди которых научно-фантастический приключенческий фильм Стивена Спилберга и триллер с Жаном Рено.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Первому игроку приготовиться, Девушка в тумане и Лондонский международный фестиваль анимации.

Приятного просмотра!

Первому игроку приготовиться. Стивен Спилберг. С 29 марта

Стивен Спилберг путешествует по волнам коллективной памяти. Действие фильма происходит в недалеком и печальном будущем. Людей чересчур много, еды мало, мир захватили корпорации. Единственное спасение – игра ОАЗИС. По сути целая виртуальная вселенная, куда можно убежать от унылой реальности. Один из создателей игры Джеймс Холлидэй незадолго до своей смерти спрятал в ОАЗИСЕ три ключа, которые ведут к Пасхальному яйцу. Кто разгадает все загадки и найдет яйцо, получит контроль над игрой. В гонке участвуют как простые люди, так и одна алчная корпорация.

Фильм поставлен по одноименной книге американца Эрнеста Кляйна. И самый приятный момент в ней и, соответственно, в ленте Спилберга заключается в том, что мир ОАЗИСа полностью построен на наследии поп-культуры 80-х: книгах, фильмах, играх, сериалах и так далее. В главных ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Марк Райлэнс, Лина Уэйт и другие.

Девушка в тумане. Донато Карризи. С 29 марта

Задумчивый итальянский триллер с Тони Сервилло и Жаном Рено в главных ролях. Маленький городок в итальянских Альпах. Поздний вечер. К местному психологу Флоресу стучится детектив Фогель, приехавший несколько недель назад расследовать исчезновение местной школьницы. Фогель взволнован, он явно хочет излить душу. Постепенно мы погружаемся в детали расследования, знакомимся с жителями городка и с главным подозреваемым.

Фильм Донато Карризи полон подводных камней, нетороплив и очень красив. Любопытная деталь: для Карризи Девушка в тумане – режиссерский и сценарный дебют, написанный и поставленный по его же собственному роману.

Лондонский международный фестиваль анимации. С 31 марта

Основанный в 2003 году Лондонский международный фестиваль анимации постепенно занял почетное место среди мероприятий подобного рода. Его цель – показать, что анимация существует не только для детей, но и для всех остальных. В чем можно убедиться уже на этой неделе, сходив на сеанс, составленный из 12 мультфильмов разной длинны и жанровой направленности. Здесь есть абстрактные и довольно конкретные истории из разных стран: Великобритании, Хорватии, Польши, Финляндии, Германии и Швейцарии.

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