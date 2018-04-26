История Укрытия, рассказанная в музыке. Онлайн-премьера фильма Арка, снятого на ЧАЭС

Музыка к фильму Арка была написана с использованием акустических свойств двух объектов ЧАЄС – защитной арки и охладительного сооружения

26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялась всеукраинская премьера короткометражного фильма-постсимфонии Арка. Его впервые показали ведущие онлайн-СМИ и телеканалы Украины.

Фильм был снят в октябре-ноябре 2016 года на территории Чернобыльской зоны в непосредственной близости от места аварии во время строительства защитной арки – нового укрытия для разрушенного четвертого энергоблока, давшей название фильму.

Арка рассказывает 30-летнюю историю Чернобыльской катастрофы с первых минут после аварии до момента, когда в 2016 году новое укрытие заняло свое проектное положение.

Онлайн-премьера фильма Арка

История в фильме фактически рассказана с помощью музыки, а единственные слова, которые звучат в фильме – это обращение тогдашнего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева об аварии на ЧАЭС.

На съемочной площадке/ Фотограф Никита Завилинский

Музыка была специально написана для фильма, ее основой стали звуки нескольких объектов Зоны отчуждения. Музыкальный продюсер – известный украинский рок-музыкант, автор рок-версии Гимна Украины – Никита Рубченко. В соавторстве с композитором Ярославом Мисиком они написали постсимфонию Арка.

Записали и исполнили музыку коллектив Никиты Рубченко и Украинский этно-симфонический оркестр. "Музыка была написана с использованием акустических свойств двух объектов ЧАЄС – защитной арки и охладительного сооружения - градирни. В съемке участвовали 50 музыкантов, для записи мы привезли полноценную студию и 15 кВт звука", - рассказывает Никита Рубченко.

Никита Рубченко/ Фотограф Никита Завилинский

Автор идеи фильма и продюсер – Ирина Николаенко. За съемку фильма отвечала команда во главе с режиссером Антоном Шатохиным и клипмейкером Радиславом Лукиным. Исполнитель главной роли – Евгений Сычев.

Перед всеукраинской премьерой фильм был показан на многих международных кинофестивалях Европы, Азии и Америки. За полтора года участия в международных кинофорумах картина завоевала 18 номинаций и пять побед.

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Вечером 26 апреля в 19:00 в Киеве на Почтовой площади состоится концерт ZonaНатхнення, посвященный Чернобыльской зоне. В нем примут участие артисты, чье творчество связано с этим местом: ONUKA, Никита Рубченко и оркестр НАОНИ. Саундтрек к фильму-постсимфонии Арка впервые прозвучит на большой сцене.