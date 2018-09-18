После исчезновения актрисы в Китае фильм Пепельный - самый чистый белый подвергли цензуре

Жиа Жанг Ке (на фото) уклонился от вопросов о цензуре

На этой неделе в Китае на экраны кинотеатров выходит фильм Пепельный – самый чистый белый режиссера Жиа Жанг Ке. Местные СМИ утверждают, что после исчезновения самой высокооплачиваемой актрисы страны 36-летней Фань Бинбин из него были вырезаны сцены, отображающие нынешний политико-культурный климат в Поднебесной.

На прошлой неделе фильм был показан на кинофестивале в Торонто в версии, которая была на шесть минут короче, чем показанная в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в мае. Новую версию назвали режиссерской, пишет Variety.

«Это нормальный процесс, который улучшает повествование, - сказали изданию в пресс-службе французского соинвестора фильма MK2 Films. - Всегда спешат, чтобы подготовить фильм к Каннам».

Однако китайские СМИ сообщили, что из картины специально были удалены камео известного режиссера Фэн Сяогана, который также фигурирует в слухах вокруг исчезновения знаменитой актрисы Фань Бинбин. По слухам, именно гонорар Фань за роль в фильме Сяогана Сотовый телефон 2 стал поводом для обвинений актрисы в сокрытии доходов и уклонении от налогов. Актриса и режиссер опровергли обвинения.

Фань появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2018 во время мировой премьеры фильма Пепельный – самый чистый белый. Ее исчезновение в конце июля спровоцировала предположения о том, что ее задержали власти страны.

Фань на премьере Пепельный - самый чистый белый в Каннах. Фото: ЕРА

Во время публичного показа Пепельного в Пекине в воскресенье Жиа Жанг Ке уклонился от вопросов о «цензурировании» эпизодов с Фэн. «Это сложно», - сказал он со сцены.

Жиа Жанг Ке – самый популярный артхаус-режиссер Китая. Он сделал карьеру на фильмах-хрониках изменений в китайском обществе, вызванных стремительной модернизацией страны.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram